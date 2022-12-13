Валид РЕГРАГИ: «Владение мячом отрывает людей от реальности»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги ответил на критику по поводу защитного стиля игры своей команды:

«Мы сыграем так, как умеем. Удивительно, как это владение мячом отрывает вас от реальности. 70% владения и всего два удара. Эти ожидаемые голы – то же самое. «Мы должны были победить, ведь у нас 4 ожидаемых гола!» Мы здесь, чтобы побеждать. Вот и все.

Я уже был на этом месте. Пеп Гвардиола сводил меня с ума. Конечно, ты будешь владеть мячом, когда у тебя в составе де Брюйне и Бернарду Силва. Конечно, мяч будет у тебя.

Давайте перестанем обращать внимание на статистику. Я попрошу Джанни Инфантино добавлять очки, если владение больше 60%. На старте чемпионата мира наши шансы на титул оценивали в одну сотую процента. Сейчас – уже 12%».

Завтра, 14 декабря Марокко в полуфинале ЧМ-2022 сыграет с Францией.