Дидье ДЕШАМ: «У Гризманна характер великого игрока»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением по поводу форварда команды Антуана Гризманна:

«Антуан очень хорош. Он из тех игроков, которые способны менять лицо команды. Он дает большой объем и влияет на игру своей техникой. Новая роль очень хорошо ему подходит. Гризманну одинаково приятно сделать отбор и отдать передачу.

Антуан всегда думает о команде. Он куда более щедрый, чем это обычно бывает. Он уже 10 лет играет на топ-уровне. У Антуана были сложные периоды, но у него характер великого игрока: он всегда рядом, когда в нем нуждаются».