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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 15:38 | Обновлено 13 декабря 2022, 16:58
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0

Дидье ДЕШАМ: «У Гризманна характер великого игрока»

Тренер сборной Франции – о своем подопечном

13 декабря 2022, 15:38 | Обновлено 13 декабря 2022, 16:58
305
0
Дидье ДЕШАМ: «У Гризманна характер великого игрока»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением по поводу форварда команды Антуана Гризманна:

«Антуан очень хорош. Он из тех игроков, которые способны менять лицо команды. Он дает большой объем и влияет на игру своей техникой. Новая роль очень хорошо ему подходит. Гризманну одинаково приятно сделать отбор и отдать передачу.

Антуан всегда думает о команде. Он куда более щедрый, чем это обычно бывает. Он уже 10 лет играет на топ-уровне. У Антуана были сложные периоды, но у него характер великого игрока: он всегда рядом, когда в нем нуждаются».

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу Антуан Гризманн
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Источник L'Equipe
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