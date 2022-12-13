Другие новости13 декабря 2022, 15:15 | Обновлено 13 декабря 2022, 15:24
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ВИДЕО. Сколько стоит Гакпо, торги за Мудрика ставим на Аргентину
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
13 декабря 2022, 15:15 | Обновлено 13 декабря 2022, 15:24
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1. ПСВ установил ценник на Гакпо
2. Состояние Пеле улучшилось
3. Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами
4. Шевченко среди кандидатов на должность наставника сборной Польши
5. Прогноз матча Аргентина - Хорватия
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