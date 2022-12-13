Милан близок к продлению контракта с Жиру
Опытный форвард останется в клубе еще на год
«Милан» близок к тому, чтобы продлить контракт с Оливье Жиру. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны уже очень близки к заключению соглашения. Окончательно все вопросы будут улажены на встрече, которая состоится после завершения ЧМ-2022, на котором Жиру претендует на звание лучшего бомбардира.
Текущий контракт Жиру с «Миланом» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего француза 9 голов и 5 ассистов в 19 матчах во всех турнирах.
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