Милан близок к продлению контракта с Жиру

«Милан» близок к тому, чтобы продлить контракт с Оливье Жиру. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны уже очень близки к заключению соглашения. Окончательно все вопросы будут улажены на встрече, которая состоится после завершения ЧМ-2022, на котором Жиру претендует на звание лучшего бомбардира.

Текущий контракт Жиру с «Миланом» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего француза 9 голов и 5 ассистов в 19 матчах во всех турнирах.