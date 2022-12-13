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Италия
13 декабря 2022, 14:59 |
145
0

Милан близок к продлению контракта с Жиру

Опытный форвард останется в клубе еще на год

13 декабря 2022, 14:59 |
145
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Милан близок к продлению контракта с Жиру
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

«Милан» близок к тому, чтобы продлить контракт с Оливье Жиру. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны уже очень близки к заключению соглашения. Окончательно все вопросы будут улажены на встрече, которая состоится после завершения ЧМ-2022, на котором Жиру претендует на звание лучшего бомбардира.

Текущий контракт Жиру с «Миланом» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего француза 9 голов и 5 ассистов в 19 матчах во всех турнирах.

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Оливье Жиру Милан продление контракта Фабрицио Романо
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Источник Фабрицио Романо
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