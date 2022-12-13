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13 декабря 2022, 13:30 | Обновлено 13 декабря 2022, 13:41
125
0

ФОТО. Историческая дата. 18 лет назад Шевченко получил Золотой мяч

Легендарный украинский форвард стал обладателем главной индивидуальной награды в 2004 году

13 декабря 2022, 13:30 | Обновлено 13 декабря 2022, 13:41
125
0
ФОТО. Историческая дата. 18 лет назад Шевченко получил Золотой мяч
Instagram. Андрей Шевченко

Ровно 18 лет назад, 13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем Золотого мяча.

Украинский форвард, которые тогда выступал за итальянский «Милан», в борьбе за награду опередил двух игроков «Барселоны» – португальца Деку и бразильца Роналдиньо.

В 2004 году Шевченко стал чемпионом Италии в составе «Милана» и лучшим бомбардиром сезона в Серии А.

Отметим, что Шевченко – третий и последний украинец на данный момент, который выигрывал Золотой мяч. До него это делали Олег Блохин (1975 год) и Игорь Беланов (1986).

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Источник Sport.ua
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