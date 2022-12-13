ФОТО. Историческая дата. 18 лет назад Шевченко получил Золотой мяч
Легендарный украинский форвард стал обладателем главной индивидуальной награды в 2004 году
Ровно 18 лет назад, 13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем Золотого мяча.
Украинский форвард, которые тогда выступал за итальянский «Милан», в борьбе за награду опередил двух игроков «Барселоны» – португальца Деку и бразильца Роналдиньо.
В 2004 году Шевченко стал чемпионом Италии в составе «Милана» и лучшим бомбардиром сезона в Серии А.
Отметим, что Шевченко – третий и последний украинец на данный момент, который выигрывал Золотой мяч. До него это делали Олег Блохин (1975 год) и Игорь Беланов (1986).
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