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Лига Европы
13 декабря 2022, 10:29 |
68
0

Тренер Ренна, с которым в ЛЕ сыграет Шахтер, рассказал о планах на 2023 год

Бруно Женезио хочет пройти «горняков» и успешно выступить в еврокубке

13 декабря 2022, 10:29 |
68
0
Тренер Ренна, с которым в ЛЕ сыграет Шахтер, рассказал о планах на 2023 год
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер французского «Ренна», который является соперником «Шахтера» на стадии 1/16 финала Лиги Европы, Бруно Женезио рассказал, что посчитает успехом для команды в 2023 году.

«Что будет для нас успехом в 2023 году? Это, прежде всего, снова выйти в еврокубки, шестой сезон подряд. Также нужно хорошо выступить в Лиге Европы, потому что это отличное соревнование. Еще я уделяю особое внимание Кубку Франции в этом году. У меня много сожалений по поводу прошлогоднего матча с «Нанси». У нас непростой жребий («Ренну» предстоит сыграть с «Бордо» на выезде – прим. ред.), но, даже если цель трудно достижима, она все равно должна быть у нас в голове, с самого начала соревнования, необходимо иметь эту мечту найти максимум эмоций в этом турнире», - сказал Женезио.

Напомним, первый матч «Шахтера» против «Ренна» в 1/16 финала Лиги Европы состоится 16 февраля.

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Источник Ouest-France
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