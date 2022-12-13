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  4. Буяльский опередил Шевченко по количеству матчей в Динамо
Украина. Премьер лига
13 декабря 2022, 10:13 |
306
0

Буяльский опередил Шевченко по количеству матчей в Динамо

Денис Гармаш в ближайшее время может подняться в топ-5 гвардейцев киевского клуба

13 декабря 2022, 10:13 |
306
0
Буяльский опередил Шевченко по количеству матчей в Динамо
ФК Динамо Киев

Сразу несколько действующих игроков «Динамо» улучшили свои позиции в список гвардейцев киевского клуба.

Наибольшее количество матчей за «Динамо» в чемпионатах Украины среди нынешнего состава «бело-синих» провел Денис Гармаш, который, сыграв в 14-ти встречах с начала сезона, обошел Валентина Белькевича и Максима Шацких. Вскоре Гармаш может подняться и в топ-5, ведь отстает всего на одну игру от Андрея Ярмоленко и Андрея Несмачного. А если Денис проведет все 15 туров второго круга, то догонит и Сергея Реброва.

Также проведя 14 матчей в текущем сезоне УПЛ, в первую десятку в зачете динамовских гвардейцев вошел Сергей Сидорчук. На своем пути капитан уже опередил Александра Головко, Олега Лужного и Юрия Дмитрулина, имея в активе 197 матчей за «бело-синих».

Самый результативный динамовец этого сезона, Виталий Буяльский, отыграл во всех 15-ти турах с начала сезона УПЛ и вышел на 15-е место в рейтинге, оставив позади Тибериу Гиоане, Андрея Гусина и Андрея Шевченко. Вполне вероятно, что по итогам сезона Виталий подберется вплотную к лучшей десятке.

Стоит отметить, что Виктор Цыганков, сыграв 13 матчей в первой части сезона, вошел в топ-20, а Владимир Шепелев (13 матчей) и Томаш Кендзера (9 матчей) – поднялись в топ-30 в рейтинге динамовцев, проведших наибольшее количество поединков в чемпионатах Украины.

К тому же, Кендзера, проведя 125-й матч в УПЛ, вошел в десятку лучших динамовских легионеров по этому показателю, опередив Бадра Эль-Каддури и Айилу Юссуфа. В топ-10 компанию поляку составляют Валентин Белькевич, Максим Шацких, Тибериу Гиоане, Данило Силва, Огнен Вукоевич, Горан Гавранчич, Александр Хацкевич, Диого Ринкон и Флорин Чернат.

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Денис Гармаш Виталий Буяльский Виталий Цыганков Владимир Шепелев Томаш Кендзера Динамо Киев
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Источник ФК Динамо Киев
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