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Украина. Премьер лига
13 декабря 2022, 10:30 | Обновлено 13 декабря 2022, 10:40
482
0

Аналитика по соцсетям. Участника ЧМ-2022 по футболу сватают в Днепр-1

Рональд Матаррита может продолжить карьеру в УПЛ

13 декабря 2022, 10:30 | Обновлено 13 декабря 2022, 10:40
482
0
Аналитика по соцсетям. Участника ЧМ-2022 по футболу сватают в Днепр-1
ФК Цинциннати. Рональд Матаррита

Футболист национальной сборной Коста-Рики Рональд Матаррита, который играл на ЧМ-2022 по футболу в Катаре, может перейти в украинский футбольный клуб «Днепр-1».

Правда, никаких заявлений от игрока или клуба пока еще не было. Но Рональд уже подписался на официальный инстаграм клуба, инстаграм почетного президента «Днепра-1» Юрия Березы и даже на инстаграм шеф-скаута и главы молодежного сектора клуба Глеба Платова.

Матаррита является левым защитником. Сейчас он выступает за американский клуб «Цинциннати», однако уже первого января 2023 года футболист может получить статус свободного агента.

Отметим, что Рональд принял участие в двух матчах сборной Коста-Рики на чемпионате мира 2022 против Испании и Германии. В обеих играх он выходил со скамейки запасных. Трансфермаркт оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

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Рональд Матаррита сборная Коста-Рики по футболу ЧМ-2022 по футболу Днепр-1 Цинциннати трансферы трансферы УПЛ
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