Чемпионат мира13 декабря 2022, 09:20 | Обновлено 13 декабря 2022, 09:36
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря
Важные события во всех видах спорта
13 декабря 2022, 09:20 | Обновлено 13 декабря 2022, 09:36
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Во вторник, 13 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Брест – Осасуна
14:00 Брентфорд – Сельта
16:00 Арсенал – Милан
17:00 Галатасарай – Лацио
17:00 Генк – Мец
17:30 Страсбур – Фейеноорд
21:00 Аргентина – Хорватия
ТЕННИС
20:30 Дженни Лим – Ангелина Калинина
БАСКЕТБОЛ
21:30 Бавария – Реал Мадрид
ВОЛЕЙБОЛ
21:30 Барком – Сталь Ныса
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