Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 09:20 | Обновлено 13 декабря 2022, 09:36
197
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря

Важные события во всех видах спорта

13 декабря 2022, 09:20 | Обновлено 13 декабря 2022, 09:36
197
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря
Twitter. Лионель Месси

Во вторник, 13 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Брест – Осасуна

2.88 – 3.50 – 2.31

14:00 Брентфорд – Сельта

2.33 – 3.62 – 2.78

16:00 Арсенал – Милан

2.11 – 3.68 – 2.90

17:00 Галатасарай – Лацио

3.15 – 3.82 – 2.06

17:00 Генк – Мец

1.71 – 4.14 – 3.74

17:30 Страсбур – Фейеноорд

3.36 – 3.82 – 1.97

21:00 Аргентина – Хорватия

1.91 – 3.30 – 4.96

ТЕННИС

20:30 Дженни Лим – Ангелина Калинина

16.00 – 1.02

БАСКЕТБОЛ

21:30 Бавария – Реал Мадрид

3.62 – 1.31

ВОЛЕЙБОЛ

21:30 Барком – Сталь Ныса

2.77 – 1.41

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря
прогнозы букмекеров главные матчи дня Ставка от Фанспорт FanSport
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: на 90% новым тренером Александрии будет Ротань
Футбол | 12 декабря 2022, 17:49 7
Источник: на 90% новым тренером Александрии будет Ротань
Источник: на 90% новым тренером Александрии будет Ротань

Руслан Ротань будет совмещать две должности

Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
Футбол | 12 декабря 2022, 20:15 0
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами

Возможно, летом удастся вернуть кого-то из бразильцев

Разочаровал. Говоров провалил квалификацию на 50 м баттерфляем на ЧМ
Водные виды | 13.12.2022, 04:39
Разочаровал. Говоров провалил квалификацию на 50 м баттерфляем на ЧМ
Разочаровал. Говоров провалил квалификацию на 50 м баттерфляем на ЧМ
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
Футбол | 12.12.2022, 10:40
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Бокс | 13.12.2022, 07:35
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
11.12.2022, 20:20 6
Футбол
Рой ДЖОНС: «Раньше я не хотел видеть бой Фьюри – Усик»
Рой ДЖОНС: «Раньше я не хотел видеть бой Фьюри – Усик»
12.12.2022, 10:41 2
Бокс
«Моей мечте пришел конец». Роналду прокомментировал неудачу на ЧМ-2022
«Моей мечте пришел конец». Роналду прокомментировал неудачу на ЧМ-2022
11.12.2022, 17:19 33
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.12.2022, 01:10
Биатлон
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
12.12.2022, 04:21 2
Футбол
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 13 нокаут в карьере
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 13 нокаут в карьере
11.12.2022, 14:28 10
Бокс
Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию
Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию
11.12.2022, 09:52 32
Футбол
ВИДЕО. Мощная бавовна в Мелитополе. ВСУ ударили по оккупантам
ВИДЕО. Мощная бавовна в Мелитополе. ВСУ ударили по оккупантам
11.12.2022, 14:10
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности