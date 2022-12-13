СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря

Во вторник, 13 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Брест – Осасуна

2.88 – 3.50 – 2.31

14:00 Брентфорд – Сельта

2.33 – 3.62 – 2.78

16:00 Арсенал – Милан

2.11 – 3.68 – 2.90

17:00 Галатасарай – Лацио

3.15 – 3.82 – 2.06

17:00 Генк – Мец

1.71 – 4.14 – 3.74

17:30 Страсбур – Фейеноорд

3.36 – 3.82 – 1.97

21:00 Аргентина – Хорватия

1.91 – 3.30 – 4.96

ТЕННИС

20:30 Дженни Лим – Ангелина Калинина

16.00 – 1.02

БАСКЕТБОЛ

21:30 Бавария – Реал Мадрид

3.62 – 1.31

ВОЛЕЙБОЛ

21:30 Барком – Сталь Ныса

2.77 – 1.41