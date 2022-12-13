Ангелина Калинина – Дженни Лим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

Во втором раунде украинка сразится против 17-летней француженки Дженни Лим (№950 WTA). Матч состоится седьмым запуском после встречи Миннен – Блинкова, ориентировочное время начала – 20:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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