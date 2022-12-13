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  4. Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 05:42 |
216
0

Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»

Валид Реграги – о выступлении команды на мундиале в Катаре

13 декабря 2022, 05:42 |
216
0
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Реграги

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги дал оценку достигнутому командой результату на ЧМ-2022, а именно – выходу в полуфинал, где ее ждет встреча с командой Франции.

«Многие наши игроки получили травмы, отдавая все силы ради блага команды, но никто не останавливался и не жалел себя. Нам удалось добиться невероятного результата, но выход в полуфинал чемпионата мира — это не чудо, а результат тяжелой командной работы», — заявил Реграги.

Напомним, полуфинальная встреча между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.

Ранее Валид Реграги высказал удивление из-за критики в адрес его подопечных.

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Источник RMC Sport
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