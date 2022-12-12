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Чемпионат мира
12 декабря 2022, 22:45 | Обновлено 12 декабря 2022, 22:46
266
0

Матч Франция – Марокко обслужит мексиканский судья

На полуфинальный матч назначили Сесара Рамоса

12 декабря 2022, 22:45 | Обновлено 12 декабря 2022, 22:46
266
0
Матч Франция – Марокко обслужит мексиканский судья
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Рамос

ФИФА официально сообщила о том, что главным арбитром матча 1/2 финала ЧМ-2022 между Францией и Марокко был назначен мексиканец Сесар Рамос.

Ассистенты – его соотечественники Альберто Морин и Мигель Эрнандес. Четвертый арбитр – Хесус Валенсуэла из Венесуэлы. Арбитры VAR – Дрю Фишер из Канады и Николас Гальо из Колумбии.

Матч Франция – Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало поединка – в 21:00 по Киеву.

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Источник ФИФА
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