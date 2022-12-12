Матч Франция – Марокко обслужит мексиканский судья

ФИФА официально сообщила о том, что главным арбитром матча 1/2 финала ЧМ-2022 между Францией и Марокко был назначен мексиканец Сесар Рамос.

Ассистенты – его соотечественники Альберто Морин и Мигель Эрнандес. Четвертый арбитр – Хесус Валенсуэла из Венесуэлы. Арбитры VAR – Дрю Фишер из Канады и Николас Гальо из Колумбии.

Матч Франция – Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало поединка – в 21:00 по Киеву.