Чемпионат мира12 декабря 2022, 22:45 | Обновлено 12 декабря 2022, 22:46
266
0
Матч Франция – Марокко обслужит мексиканский судья
На полуфинальный матч назначили Сесара Рамоса
12 декабря 2022, 22:45 | Обновлено 12 декабря 2022, 22:46
266
0
ФИФА официально сообщила о том, что главным арбитром матча 1/2 финала ЧМ-2022 между Францией и Марокко был назначен мексиканец Сесар Рамос.
Ассистенты – его соотечественники Альберто Морин и Мигель Эрнандес. Четвертый арбитр – Хесус Валенсуэла из Венесуэлы. Арбитры VAR – Дрю Фишер из Канады и Николас Гальо из Колумбии.
Матч Франция – Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало поединка – в 21:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2022, 18:50 3
Пока УАФ ничего не сообщает о контрактах тренеров
Футбол | 12 декабря 2022, 17:04 8
Поляки пошли на тренерскую рокировку в главной команде страны
Футбол | 12.12.2022, 16:29
Биатлон | 12.12.2022, 01:10
Бокс | 12.12.2022, 14:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.12.2022, 17:19 33
11.12.2022, 05:20 5
12.12.2022, 04:21 2
11.12.2022, 20:13 3
Бокс
11.12.2022, 08:55 1
11.12.2022, 20:20 6
11.12.2022, 07:55 10