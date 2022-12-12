Александр ЗИНЧЕНКО: «Я был удивлен прогрессом Артеты»

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу главного тренера команды Микеля Артеты, с которым работал еще в «Манчестер Сити»:

«Когда я пришел в «Ман Сити», он уже тогда был готов работать главным тренером. Каждый кусочек его совета был очень важен — это было именно то, что игрок хочет услышать, особенно это важно для молодых игроков.

Я был удивлен его прогрессом, когда перешел в «Арсенал». Он явно стал лучше с тех пор, как я видел его в последний раз в «Манчестер Сити» – он потрясающий тренер. Я надеюсь и не сомневаюсь, что он обязательно вырастет как тренер».