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Англия
12 декабря 2022, 21:23 | Обновлено 12 декабря 2022, 21:24
865
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Я был удивлен прогрессом Артеты»

Хавбек «Арсенала» – о главном тренере команды

12 декабря 2022, 21:23 | Обновлено 12 декабря 2022, 21:24
865
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Я был удивлен прогрессом Артеты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко поделился своим мнением по поводу главного тренера команды Микеля Артеты, с которым работал еще в «Манчестер Сити»:

«Когда я пришел в «Ман Сити», он уже тогда был готов работать главным тренером. Каждый кусочек его совета был очень важен — это было именно то, что игрок хочет услышать, особенно это важно для молодых игроков.

Я был удивлен его прогрессом, когда перешел в «Арсенал». Он явно стал лучше с тех пор, как я видел его в последний раз в «Манчестер Сити» – он потрясающий тренер. Я надеюсь и не сомневаюсь, что он обязательно вырастет как тренер».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Микель Артета Манчестер Сити
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Источник Sky Sports
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