Интересное мнение. Игроку сборной Нидерландов понравился зимний ЧМ
Юрриену Тимберу понравился этот опыт
Юрриен Тимбер, защитник сборной Нидерландов, которая вылетела в четвертьфинале ЧМ-2022, считает, что проводить чемпионат мира зимой - логичная идея, так как игроки подходят к турниру не уставшими.
«Мне понравилось играть чемпионат мира в ноябре и декабре. Можно сказать, что футбол был высокого уровня. Игроки приехали на турнир в оптимальных кондициях, они не устали, как это обычно бывает после сезона».
«Мне кажется, опыт нужно повторить в будущем», — сказал Тимбер.
Ранее зимний ЧМ в основном критиковали, так как из-за напряженного графика в европейских чемпионатах многие футболисты получили травмы.
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