Интересное мнение. Игроку сборной Нидерландов понравился зимний ЧМ

Юрриен Тимбер, защитник сборной Нидерландов, которая вылетела в четвертьфинале ЧМ-2022, считает, что проводить чемпионат мира зимой - логичная идея, так как игроки подходят к турниру не уставшими.

«Мне понравилось играть чемпионат мира в ноябре и декабре. Можно сказать, что футбол был высокого уровня. Игроки приехали на турнир в оптимальных кондициях, они не устали, как это обычно бывает после сезона».

«Мне кажется, опыт нужно повторить в будущем», — сказал Тимбер.

Ранее зимний ЧМ в основном критиковали, так как из-за напряженного графика в европейских чемпионатах многие футболисты получили травмы.