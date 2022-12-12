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  4. Интересное мнение. Игроку сборной Нидерландов понравился зимний ЧМ
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 20:48 |
255
0

Интересное мнение. Игроку сборной Нидерландов понравился зимний ЧМ

Юрриену Тимберу понравился этот опыт

12 декабря 2022, 20:48 |
255
0
Интересное мнение. Игроку сборной Нидерландов понравился зимний ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Юрриен Тимбер, защитник сборной Нидерландов, которая вылетела в четвертьфинале ЧМ-2022, считает, что проводить чемпионат мира зимой - логичная идея, так как игроки подходят к турниру не уставшими.

«Мне понравилось играть чемпионат мира в ноябре и декабре. Можно сказать, что футбол был высокого уровня. Игроки приехали на турнир в оптимальных кондициях, они не устали, как это обычно бывает после сезона».

«Мне кажется, опыт нужно повторить в будущем», — сказал Тимбер.

Ранее зимний ЧМ в основном критиковали, так как из-за напряженного графика в европейских чемпионатах многие футболисты получили травмы.

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Источник: ПСВ установил ценник на Гакпо
Юрриен Тимбер сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Goal.com
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