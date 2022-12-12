Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами

По информации журналиста Игоря Цыганыка, полученной от директора «Шахтера» по футболу Дарио Срна, клуб намерен зимой решать вопрос с легионерами, которые находятся на контракте, но отказались выступать в Украине, воспользовавшись правилами ФИФА.

От того, планируют ли легионеры вернуться в команду будущим летом, зависят трансферные планы.

Срна не исключил, что кто-то из бразильских игроков может вернуться в команду. Клуб будет обсуждать этот вопрос с Тете, Витао, Марлоном, Майконом, Педриньйо и другими.

После начала полномасштабной войны «Шахтер» покинули все легионеры, кроме Лассины Траоре. Позже к команде присоединились Лукас Тейлор и Невен Джурасек.