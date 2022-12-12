Источник: на 90% новым тренером Александрии будет Ротань

По информации журналиста Виктора Вацко, клуб УПЛ «Александрия», скорее всего, скоро уволит тренера Юрия Гуру и назначит наставником Руслана Ротаня.

При этом Ротань пока остается работать с молодежной сборной Украины, но контракт тренера с УАФ не продлен и истекает в конце декабря.

«Официально еще не объявили, но по моей информации на 90% новым тренером «Александрии» станет Ротань. У клуба есть претензии к результатам, к прогрессу молодежи при Гуре», — сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что руководство поставило перед Гурой задачу быть в топ-3 по итогам первой части сезона, тогда как «Александрия» финишировала на 5-й позиции.