Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду уже в прошлом, мы смотрим только вперед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал мнение относительно ухода из команды португальского нападающего Криштиану Роналду. Также нидерландец поведал о подготовке коллектива к матчам плей-офф Лиги Европы с «Барселоной».