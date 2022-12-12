Англия12 декабря 2022, 16:03 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:11
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Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду уже в прошлом, мы смотрим только вперед»
Нидерландский специалист – о ситуации в «МЮ» с Роналду
12 декабря 2022, 16:03 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:11
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал мнение относительно ухода из команды португальского нападающего Криштиану Роналду. Также нидерландец поведал о подготовке коллектива к матчам плей-офф Лиги Европы с «Барселоной».
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