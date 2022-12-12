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Англия
12 декабря 2022, 16:03 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:11
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0

Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду уже в прошлом, мы смотрим только вперед»

Нидерландский специалист – о ситуации в «МЮ» с Роналду

12 декабря 2022, 16:03 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:11
190
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду уже в прошлом, мы смотрим только вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал мнение относительно ухода из команды португальского нападающего Криштиану Роналду. Также нидерландец поведал о подготовке коллектива к матчам плей-офф Лиги Европы с «Барселоной».

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Эрик тен Хаг Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник Sport.ua
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