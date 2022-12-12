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  4. Марио ПАШАЛИЧ: «Аргентина – это не только Лионель Месси»
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 14:36 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:51
86
0

Марио ПАШАЛИЧ: «Аргентина – это не только Лионель Месси»

Хорватский полузащитник – о предстоящем полуфинале ЧМ-2022 со сборной Аргентины

12 декабря 2022, 14:36 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:51
86
0
Марио ПАШАЛИЧ: «Аргентина – это не только Лионель Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Пашалич

27-летний хавбек Марио Пашалич, защищающий на клубном уровне цвета итальянской «Аталанты», поделился мнением о предстоящей игре 1/2 финала мундиаля между командами Хорватии и Аргентины.

«Если говорить о сборной Аргентины, то в первую очередь на ум приходят нападающие и полузащитники. Наиболее опасен, конечно же, Лионель Месси, но Аргентина – это не только он. Еще есть, например, Лаутаро [Мартинес]. Мы должны играть смело, продемонстрировать мужество, как тогда, когда мы выбили Бразилию», – рассказал Пашалич.

Сборные Хорватии и Аргентины выяснят отношения между собой в полуфинале ЧМ-2022 во вторник, 13 декабря.

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