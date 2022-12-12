Лука МОДРИЧ: «Мы готовы сделать все возможное, чтобы победить»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2022 против национальной команды Аргентины.

«Жду ли я игры против Месси? Я хочу сыграть еще один полуфинал против большой команды. Вот чего я хочу, а не просто сыграть против одного футболиста. Конечно, Лионель Месси – очень большая фигура, он их лучший футболист, и нам будет очень трудно его остановить, но мы подготовились и собираемся выложиться на все сто. Надеюсь, этого будет достаточно для выхода в финал.

Все обращают внимание на большие сборные, а у нас маленькая страна, никто не воспринимает нас всерьез, но для нас не проблема быть в тени фаворитов.

Конечно, мы бы хотели заканчивать матчи раньше и не переходить в серию пенальти, но мы готовы сделать все возможное, чтобы победить», - сказал Модрич.

Матч Аргентина – Хорватия состоится во вторник, 13 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.