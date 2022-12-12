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WTA
12 декабря 2022, 11:29 | Обновлено 12 декабря 2022, 11:37
197
0

Марта Костюк – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Лиможе

12 декабря 2022, 11:29 | Обновлено 12 декабря 2022, 11:37
197
0
Марта Костюк – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

12 декабря украинская теннисистка Марта Костюк (№71 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

В первом раунде украинка сразится против Джоанны Гарленд из Китайского Тайбэя (№258 WTA). Матч состоится пятым запуском после встречи Ангелина Калинина – Кароль Монне. Ориентировочное время начала – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сразится против Кристины Младенович (№119 WTA) или Клары Таусон (№115 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Источник Sport.ua
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