Марта Костюк – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Лиможе
12 декабря украинская теннисистка Марта Костюк (№71 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.
В первом раунде украинка сразится против Джоанны Гарленд из Китайского Тайбэя (№258 WTA). Матч состоится пятым запуском после встречи Ангелина Калинина – Кароль Монне. Ориентировочное время начала – 17:00 по Киеву.
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Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против Кристины Младенович (№119 WTA) или Клары Таусон (№115 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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