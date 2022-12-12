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  4. Ангелина Калинина – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 декабря 2022, 10:17 |
122
0

Ангелина Калинина – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Лиможе

12 декабря 2022, 10:17 |
122
0
Ангелина Калинина – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангеліна Калініна

12 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

В первом раунде украинка сразится против 21-летней Кароль Монне из Франци (№204 WTA). Матч состоится четвертым запуском после встречи Рейнгольд – Парто, ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сразится против 17-летней француженки Дженни Лим, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Источник Sport.ua
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