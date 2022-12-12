Ангелина Калинина – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

В первом раунде украинка сразится против 21-летней Кароль Монне из Франци (№204 WTA). Матч состоится четвертым запуском после встречи Рейнгольд – Парто, ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сразится против 17-летней француженки Дженни Лим, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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