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  4. Сергей Лагур переизбран президентом ФТУ на следующие 5 лет
Теннис в Украине
12 декабря 2022, 07:12 |
54
0

Сергей Лагур переизбран президентом ФТУ на следующие 5 лет

В субботу состоялась очередная отчетно-избирательная конференция Федерации тенниса Украины

12 декабря 2022, 07:12 |
54
0
Сергей Лагур переизбран президентом ФТУ на следующие 5 лет
ФТУ. Сергей Лагур

10 декабря состоялась очередная отчетно-избирательная конференция Федерации тенниса Украины. Она проходила в смешанном режиме: часть делегатов присутствовала офлайн в Киеве, но большинство вынужденно присоединилось онлайн. Несмотря на все сложности, из 62 делегатов присутствовало 53 человека.

Дирекция ФТУ отчиталась о своей работе в 2021 и 2022 годах. Ревизионная комиссия представила свой отчет за 2021 год. Оба отчета были утверждены и работа была признана удовлетворительной.

По итогам выборов Президентом ФТУ на ближайшие пять лет был переизбран Сергей Лагур.

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Сергей Лагур выборы Федерация тенниса Украины
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