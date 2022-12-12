Сергей Лагур переизбран президентом ФТУ на следующие 5 лет
В субботу состоялась очередная отчетно-избирательная конференция Федерации тенниса Украины
10 декабря состоялась очередная отчетно-избирательная конференция Федерации тенниса Украины. Она проходила в смешанном режиме: часть делегатов присутствовала офлайн в Киеве, но большинство вынужденно присоединилось онлайн. Несмотря на все сложности, из 62 делегатов присутствовало 53 человека.
Дирекция ФТУ отчиталась о своей работе в 2021 и 2022 годах. Ревизионная комиссия представила свой отчет за 2021 год. Оба отчета были утверждены и работа была признана удовлетворительной.
По итогам выборов Президентом ФТУ на ближайшие пять лет был переизбран Сергей Лагур.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Доминик Ливакович может заменить Мануэля Нойера
Американский боксер, обидчик Ломаченко, завоевал пояс WBO International