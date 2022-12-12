СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря

В понедельник, 12 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

22:00 Сандерленд – Вест Бромвич

3.03 – 3.36 – 2.38

ТЕННИС

15:30 Кароль Моне – Ангелина Калинина

8.20 – 1.07

17:00 Марта Костюк – Джоанна Гарленд

1.19 – 4.70

БАСКЕТБОЛ

02:00 Вашингтон Уизардс – Бруклин Нетс

2.79 – 1.50

02:00 Индиана Пэйсерс – Майами Хит

2.23 – 1.74

03:00 Мемфис Гриззлис – Атланта Хокс

1.38 – 3.34

03:30 Даллас Маверикс – Оклахома-Сити Тандер

1.29 – 3.96

ХОККЕЙ

02:00 Монреаль Канадиенс – Калгари Флэймз

3.60 – 4.82 – 1.85

02:00 Питтсбург Пингвис – Даллас Старс

2.29 – 4.58 – 2.69

02:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси Девилс

2.56 – 4.52 – 2.42