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Англия
12 декабря 2022, 06:30 | Обновлено 12 декабря 2022, 06:31
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря

Важные события во всех видах спорта

12 декабря 2022, 06:30 | Обновлено 12 декабря 2022, 06:31
116
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря
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В понедельник, 12 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

22:00 Сандерленд – Вест Бромвич

3.03 – 3.36 – 2.38

ТЕННИС

15:30 Кароль Моне – Ангелина Калинина

8.20 – 1.07

17:00 Марта Костюк – Джоанна Гарленд

1.19 – 4.70

БАСКЕТБОЛ

02:00 Вашингтон Уизардс – Бруклин Нетс

2.79 – 1.50

02:00 Индиана Пэйсерс – Майами Хит

2.23 – 1.74

03:00 Мемфис Гриззлис – Атланта Хокс

1.38 – 3.34

03:30 Даллас Маверикс – Оклахома-Сити Тандер

1.29 – 3.96

ХОККЕЙ

02:00 Монреаль Канадиенс – Калгари Флэймз

3.60 – 4.82 – 1.85

02:00 Питтсбург Пингвис – Даллас Старс

2.29 – 4.58 – 2.69

02:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси Девилс

2.56 – 4.52 – 2.42

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Источник Sport.ua
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