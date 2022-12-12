СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря
Важные события во всех видах спорта
В понедельник, 12 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
22:00 Сандерленд – Вест Бромвич
ТЕННИС
15:30 Кароль Моне – Ангелина Калинина
17:00 Марта Костюк – Джоанна Гарленд
БАСКЕТБОЛ
02:00 Вашингтон Уизардс – Бруклин Нетс
02:00 Индиана Пэйсерс – Майами Хит
03:00 Мемфис Гриззлис – Атланта Хокс
03:30 Даллас Маверикс – Оклахома-Сити Тандер
ХОККЕЙ
02:00 Монреаль Канадиенс – Калгари Флэймз
02:00 Питтсбург Пингвис – Даллас Старс
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси Девилс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 11 декабря на Sport.ua
17-летняя украинка – о дебюте на Кубке мира