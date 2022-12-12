Гжегож КРЫХОВЯК: «Финансовый вопрос никогда не был проблемой»

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал скандальную ситуацию с призовыми от государства за результаты на чемпионате мира в Катаре.

«Мы не придумали и не создали эту проблему сами. Мы собрались за столом небольшой компанией и пришли к выводу, что это отстой, что это плохо и что это ударит по нам.

Вознаграждение не изменило бы мою жизнь, но для остальных это могло стать большим вливанием в семейный бюджет. Мы не были вправе отказывать в деньгах другим, пусть это на тот момент были и виртуальные деньги.

Финансовый вопрос никогда не был проблемой. Выступать за сборную — это дело чести для нас, а не коммерческий интерес», - сказал Крыховяк.