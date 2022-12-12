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Германия
12 декабря 2022, 01:55 | Обновлено 12 декабря 2022, 02:25
59
0

Гжегож КРЫХОВЯК: «Финансовый вопрос никогда не был проблемой»

Хавбек сборной Польши – о призовых от государства

12 декабря 2022, 01:55 | Обновлено 12 декабря 2022, 02:25
59
0
Гжегож КРЫХОВЯК: «Финансовый вопрос никогда не был проблемой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гжегож Крыховяк

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал скандальную ситуацию с призовыми от государства за результаты на чемпионате мира в Катаре.

«Мы не придумали и не создали эту проблему сами. Мы собрались за столом небольшой компанией и пришли к выводу, что это отстой, что это плохо и что это ударит по нам.

Вознаграждение не изменило бы мою жизнь, но для остальных это могло стать большим вливанием в семейный бюджет. Мы не были вправе отказывать в деньгах другим, пусть это на тот момент были и виртуальные деньги.

Финансовый вопрос никогда не был проблемой. Выступать за сборную — это дело чести для нас, а не коммерческий интерес», - сказал Крыховяк.

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Гжегож Крыховяк ЧМ-2022 по футболу сборная Польши по футболу
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Источник Futbol.pl
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