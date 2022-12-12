Гжегож КРЫХОВЯК: «Финансовый вопрос никогда не был проблемой»
Хавбек сборной Польши – о призовых от государства
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал скандальную ситуацию с призовыми от государства за результаты на чемпионате мира в Катаре.
«Мы не придумали и не создали эту проблему сами. Мы собрались за столом небольшой компанией и пришли к выводу, что это отстой, что это плохо и что это ударит по нам.
Вознаграждение не изменило бы мою жизнь, но для остальных это могло стать большим вливанием в семейный бюджет. Мы не были вправе отказывать в деньгах другим, пусть это на тот момент были и виртуальные деньги.
Финансовый вопрос никогда не был проблемой. Выступать за сборную — это дело чести для нас, а не коммерческий интерес», - сказал Крыховяк.
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