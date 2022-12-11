Источник: воспитанник Динамо и еще два игрока покинули тернопольскую Ниву

Трое футболистов по окончании первой части чемпионата покинули тернопольскую «Ниву», команду Первой лиги.

В их числе: защитник Александр Тарасов (1 матч в текущем сезоне), хавбек Руслан Дедух (11 матчей, 1 гол) и форвард Даниил Сухоручко (11 матчей, 1 гол), который является воспитанником «Динамо».

Отпуск у игроков «Нивы», скорее всего, продлится до середины февраля. Подготовка в межсезонье начнется в Тернополе, а вот где пройдет дальнейшие сборы, в клубе еще не определились.