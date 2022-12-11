Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: воспитанник Динамо и еще два игрока покинули тернопольскую Ниву
Украина. Первая лига
11 декабря 2022, 22:00 | Обновлено 11 декабря 2022, 22:13
20
0

Источник: воспитанник Динамо и еще два игрока покинули тернопольскую Ниву

Александр Тарасов, Руслан Дедух и Даниил Сухоручко ушли из клуба

11 декабря 2022, 22:00 | Обновлено 11 декабря 2022, 22:13
20
0
Источник: воспитанник Динамо и еще два игрока покинули тернопольскую Ниву
ФК Нива Тернополь. Даниил Сухоручко

Трое футболистов по окончании первой части чемпионата покинули тернопольскую «Ниву», команду Первой лиги.

В их числе: защитник Александр Тарасов (1 матч в текущем сезоне), хавбек Руслан Дедух (11 матчей, 1 гол) и форвард Даниил Сухоручко (11 матчей, 1 гол), который является воспитанником «Динамо».

Отпуск у игроков «Нивы», скорее всего, продлится до середины февраля. Подготовка в межсезонье начнется в Тернополе, а вот где пройдет дальнейшие сборы, в клубе еще не определились.

По теме:
Эрик ТЕН ХАГ: «Новый форвард? Мы исследуем каждую возможность»
Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию
Бавария заинтересовалась героем ЧМ-2022
Нива Тернополь трансферы Александр Тарасов Руслан Дедух Даниил Сухоручко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Footboom
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непобежденный Кроуфорд брутально нокаутировал боксера из страны-изгоя
Бокс | 11 декабря 2022, 07:55 6
Непобежденный Кроуфорд брутально нокаутировал боксера из страны-изгоя
Непобежденный Кроуфорд брутально нокаутировал боксера из страны-изгоя

Теренс успешно провел добровольную защиту пояса WBO в полусреднем весе

ВИДЕО. Бех-Романчук в очередной раз показала свою сексуальную фигуру
Другие виды | 11 декабря 2022, 05:20 5
ВИДЕО. Бех-Романчук в очередной раз показала свою сексуальную фигуру
ВИДЕО. Бех-Романчук в очередной раз показала свою сексуальную фигуру

Украинская легкоатлетка опубликовала видео в своем Instagram

«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
Футбол | 11.12.2022, 03:50
«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Футбол | 11.12.2022, 20:20
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Хохфильцен. Украина 12-я в женской эстафете, Франция победила
Биатлон | 11.12.2022, 13:56
Хохфильцен. Украина 12-я в женской эстафете, Франция победила
Хохфильцен. Украина 12-я в женской эстафете, Франция победила
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
09.12.2022, 18:45 5
Футбол
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
10.12.2022, 23:05 12
Футбол
Усик в списке. Холифилд назвал трех лучших бойцов хевивейта
Усик в списке. Холифилд назвал трех лучших бойцов хевивейта
10.12.2022, 20:36 2
Бокс
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
10.12.2022, 00:15
Футбол
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
10.12.2022, 01:50 20
Футбол
Усик подсказал Ярду, как победить Бетербиева
Усик подсказал Ярду, как победить Бетербиева
10.12.2022, 14:30 1
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.12.2022, 14:00
Биатлон
Фьюри рассказал, сколько не занимался сексом перед боем с Чисорой
Фьюри рассказал, сколько не занимался сексом перед боем с Чисорой
09.12.2022, 23:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности