Источник: воспитанник Динамо и еще два игрока покинули тернопольскую Ниву
Александр Тарасов, Руслан Дедух и Даниил Сухоручко ушли из клуба
Трое футболистов по окончании первой части чемпионата покинули тернопольскую «Ниву», команду Первой лиги.
В их числе: защитник Александр Тарасов (1 матч в текущем сезоне), хавбек Руслан Дедух (11 матчей, 1 гол) и форвард Даниил Сухоручко (11 матчей, 1 гол), который является воспитанником «Динамо».
Отпуск у игроков «Нивы», скорее всего, продлится до середины февраля. Подготовка в межсезонье начнется в Тернополе, а вот где пройдет дальнейшие сборы, в клубе еще не определились.
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