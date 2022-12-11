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11 декабря 2022, 21:45 | Обновлено 11 декабря 2022, 21:59
336
0

ВИДЕО. Безус в компенсированное время забил победный гол за Омонию

Украинский хавбек стал героем матча, отличившись на 90+5 минуте

11 декабря 2022, 21:45 | Обновлено 11 декабря 2022, 21:59
336
0
ВИДЕО. Безус в компенсированное время забил победный гол за Омонию
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Украинский хавбек «Омонии» Роман Безус стал героем матча против «Хлораки» (1:0) в 14-м туре чемпионата Кипра.

Роман вышел на замену на 59-й минуте и забил победный мяч в ворота соперника в компенсированное время, на 90+5 минуте.

Безус в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей и забил 3 гола, учитывая все турниры. «Омония» занимает 6-е место в чемпионате Кипра.

Чемпионат Кипра, 14-й тур

Омония – Хлорака – 1:0

Гол: Безус, 90+5

Турнирная таблица

ВИДЕО. Безус в компенсированное время забил победный гол за Омонию

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Источник Sport.ua
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