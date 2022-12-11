ВИДЕО. Безус в компенсированное время забил победный гол за Омонию
Украинский хавбек стал героем матча, отличившись на 90+5 минуте
Украинский хавбек «Омонии» Роман Безус стал героем матча против «Хлораки» (1:0) в 14-м туре чемпионата Кипра.
Роман вышел на замену на 59-й минуте и забил победный мяч в ворота соперника в компенсированное время, на 90+5 минуте.
Безус в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей и забил 3 гола, учитывая все турниры. «Омония» занимает 6-е место в чемпионате Кипра.
Чемпионат Кипра, 14-й тур
Омония – Хлорака – 1:0
Гол: Безус, 90+5
Турнирная таблица
ВИДЕО. Безус в компенсированное время забил победный гол за Омонию
Roman Bezus’ last gasp winner for @OMONOIAfootball pic.twitter.com/WBdcUYYRhF— Shoot The Defence Media Network (@ShootTheDefence) December 11, 2022
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