Украинский хавбек «Омонии» Роман Безус стал героем матча против «Хлораки» (1:0) в 14-м туре чемпионата Кипра.

Роман вышел на замену на 59-й минуте и забил победный мяч в ворота соперника в компенсированное время, на 90+5 минуте.

Безус в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей и забил 3 гола, учитывая все турниры. «Омония» занимает 6-е место в чемпионате Кипра.

Чемпионат Кипра, 14-й тур

Омония – Хлорака – 1:0

Гол: Безус, 90+5

Турнирная таблица

ВИДЕО. Безус в компенсированное время забил победный гол за Омонию