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Чемпионат мира
11 декабря 2022, 20:13 | Обновлено 11 декабря 2022, 20:26
284
0

Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы

Аргентина ранее выходила в финал во всех четырех случаях

11 декабря 2022, 20:13 | Обновлено 11 декабря 2022, 20:26
284
0
Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Пятый раз за все годы в полуфинал чемпионата мира вышли только два коллектива из Старого Света. Компанию им составят южноамериканцы и впервые в истории – африканцы.

7-й поединок на этой стадии проведет Франция, которая ранее трижды проходила в финал, 5-й - Аргентина, не знавшая до сего времени осечек в 1/2 финала, 3-й – Хорватия, которая постарается повторить свой успех на предыдущем мундиале, 1-й – команда-сенсация ЧМ-2022 Марокко.

Стоит напомнить, что аргентинцы становились чемпионами мира в 1978 и 1986 годах, французы – в 1998-м и 2018-м, хорваты завоевали серебро на ЧМ-2018, а высшим достижением марокканцев был выход в 1/8 финала на ЧМ-1986.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Представительство континентов в 1/2 финала

Год

ЕВ

ЮА

СЦ

АЗ

АФ

ЧМ

1930

1

2

1

-

-

ЮА

1934

4

-

-

-

-

ЕВ

1938

3

1

-

-

-

ЕВ

1954

3

1

-

-

-

ЕВ

1958

3

1

-

-

-

ЮА

1962

2

2

-

-

-

ЮА

1966

4

-

-

-

-

ЕВ

1970

2

2

-

-

-

ЮА

1982

4

-

-

-

-

ЕВ

1986

3

1

-

-

-

ЮА

1990

3

1

-

-

-

ЕВ

1994

3

1

-

-

-

ЮА

1998

3

1

-

-

-

ЕВ

2002

2

1

-

1

-

ЮА

2006

4

-

-

-

-

ЕВ

2010

3

1

-

-

-

ЕВ

2014

2

2

-

-

-

ЕВ

2018

4

-

-

-

-

ЕВ

2022

2

1

-

-

1

Итого

55

18

1

1

1

На ЧМ-1950, 1974, 1978 стадия 1/2 финала не предусматривалась регламентом.

ЕВ - Европа; ЮА - Южная Америка; СЦ - Северная и Центральная Америка; АЗ - Азия; АФ - Африка; ЧМ - чемпион мира.

Аргентина в полуфиналах ЧМ (+4/-0)

4 игры: +2=2-0, 9-2

ЧМ

Соперник

Счет

1930

США

6:1

1986

Бельгия

2:0

1990

Италия

1:1, п. 4:3

2014

Нидерланды

0:0, п. 4:2

Хорватия в полуфиналах ЧМ (+1/-1)

2 игры: +1=0-1, 3-3

ЧМ

Соперник

Счет

1998

Франция

1:2

2018

Англия

2:1

Франция в полуфиналах ЧМ (+3/-3)

6 игр: +3=1-2, 9-11

ЧМ

Соперник

Счет

1958

Бразилия

2:5

1982

ФРГ

3:3, п. 4:5

1986

ФРГ

0:2

1998

Хорватия

2:1

2006

Португалия

1:0

2018

Бельгия

1:0

Сборная Марокко ранее в полуфиналах не играла.

(+/-) - выход/не выход в финал.

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Источник Sport.ua
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