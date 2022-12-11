Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
Аргентина ранее выходила в финал во всех четырех случаях
Пятый раз за все годы в полуфинал чемпионата мира вышли только два коллектива из Старого Света. Компанию им составят южноамериканцы и впервые в истории – африканцы.
7-й поединок на этой стадии проведет Франция, которая ранее трижды проходила в финал, 5-й - Аргентина, не знавшая до сего времени осечек в 1/2 финала, 3-й – Хорватия, которая постарается повторить свой успех на предыдущем мундиале, 1-й – команда-сенсация ЧМ-2022 Марокко.
Стоит напомнить, что аргентинцы становились чемпионами мира в 1978 и 1986 годах, французы – в 1998-м и 2018-м, хорваты завоевали серебро на ЧМ-2018, а высшим достижением марокканцев был выход в 1/8 финала на ЧМ-1986.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Представительство континентов в 1/2 финала
|
Год
|
ЕВ
|
ЮА
|
СЦ
|
АЗ
|
АФ
|
ЧМ
|
1930
|
1
|
2
|
1
|
-
|
-
|
ЮА
|
1934
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
1938
|
3
|
1
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
1954
|
3
|
1
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
1958
|
3
|
1
|
-
|
-
|
-
|
ЮА
|
1962
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
ЮА
|
1966
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
1970
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
ЮА
|
1982
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
1986
|
3
|
1
|
-
|
-
|
-
|
ЮА
|
1990
|
3
|
1
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
1994
|
3
|
1
|
-
|
-
|
-
|
ЮА
|
1998
|
3
|
1
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
2002
|
2
|
1
|
-
|
1
|
-
|
ЮА
|
2006
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
2010
|
3
|
1
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
2014
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
2018
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
2022
|
2
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Итого
|
55
|
18
|
1
|
1
|
1
|
На ЧМ-1950, 1974, 1978 стадия 1/2 финала не предусматривалась регламентом.
ЕВ - Европа; ЮА - Южная Америка; СЦ - Северная и Центральная Америка; АЗ - Азия; АФ - Африка; ЧМ - чемпион мира.
Аргентина в полуфиналах ЧМ (+4/-0)
4 игры: +2=2-0, 9-2
|
ЧМ
|
Соперник
|
Счет
|
1930
|
США
|
6:1
|
1986
|
Бельгия
|
2:0
|
1990
|
Италия
|
1:1, п. 4:3
|
2014
|
Нидерланды
|
0:0, п. 4:2
Хорватия в полуфиналах ЧМ (+1/-1)
2 игры: +1=0-1, 3-3
|
ЧМ
|
Соперник
|
Счет
|
1998
|
Франция
|
1:2
|
2018
|
Англия
|
2:1
Франция в полуфиналах ЧМ (+3/-3)
6 игр: +3=1-2, 9-11
|
ЧМ
|
Соперник
|
Счет
|
1958
|
Бразилия
|
2:5
|
1982
|
ФРГ
|
3:3, п. 4:5
|
1986
|
ФРГ
|
0:2
|
1998
|
Хорватия
|
2:1
|
2006
|
Португалия
|
1:0
|
2018
|
Бельгия
|
1:0
Сборная Марокко ранее в полуфиналах не играла.
(+/-) - выход/не выход в финал.
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