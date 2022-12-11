Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы

Пятый раз за все годы в полуфинал чемпионата мира вышли только два коллектива из Старого Света. Компанию им составят южноамериканцы и впервые в истории – африканцы.

7-й поединок на этой стадии проведет Франция, которая ранее трижды проходила в финал, 5-й - Аргентина, не знавшая до сего времени осечек в 1/2 финала, 3-й – Хорватия, которая постарается повторить свой успех на предыдущем мундиале, 1-й – команда-сенсация ЧМ-2022 Марокко.

Стоит напомнить, что аргентинцы становились чемпионами мира в 1978 и 1986 годах, французы – в 1998-м и 2018-м, хорваты завоевали серебро на ЧМ-2018, а высшим достижением марокканцев был выход в 1/8 финала на ЧМ-1986.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Представительство континентов в 1/2 финала

Год ЕВ ЮА СЦ АЗ АФ ЧМ 1930 1 2 1 - - ЮА 1934 4 - - - - ЕВ 1938 3 1 - - - ЕВ 1954 3 1 - - - ЕВ 1958 3 1 - - - ЮА 1962 2 2 - - - ЮА 1966 4 - - - - ЕВ 1970 2 2 - - - ЮА 1982 4 - - - - ЕВ 1986 3 1 - - - ЮА 1990 3 1 - - - ЕВ 1994 3 1 - - - ЮА 1998 3 1 - - - ЕВ 2002 2 1 - 1 - ЮА 2006 4 - - - - ЕВ 2010 3 1 - - - ЕВ 2014 2 2 - - - ЕВ 2018 4 - - - - ЕВ 2022 2 1 - - 1 Итого 55 18 1 1 1

На ЧМ-1950, 1974, 1978 стадия 1/2 финала не предусматривалась регламентом.

ЕВ - Европа; ЮА - Южная Америка; СЦ - Северная и Центральная Америка; АЗ - Азия; АФ - Африка; ЧМ - чемпион мира.

Аргентина в полуфиналах ЧМ (+4/-0)

4 игры: +2=2-0, 9-2

ЧМ Соперник Счет 1930 США 6:1 1986 Бельгия 2:0 1990 Италия 1:1, п. 4:3 2014 Нидерланды 0:0, п. 4:2

Хорватия в полуфиналах ЧМ (+1/-1)

2 игры: +1=0-1, 3-3

ЧМ Соперник Счет 1998 Франция 1:2 2018 Англия 2:1

Франция в полуфиналах ЧМ (+3/-3)

6 игр: +3=1-2, 9-11

ЧМ Соперник Счет 1958 Бразилия 2:5 1982 ФРГ 3:3, п. 4:5 1986 ФРГ 0:2 1998 Хорватия 2:1 2006 Португалия 1:0 2018 Бельгия 1:0

Сборная Марокко ранее в полуфиналах не играла.

(+/-) - выход/не выход в финал.