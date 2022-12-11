Будут ли скандалы? Матч Аргентины в полуфинале обслужит итальянский арбитр

ФИФА на матч полуфинала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии назначила опытного итальянского арбитра Даниэле Орсато.

Вся бригада судей будет из Италии.

На турнире Орсато уже работал на матче Аргентины, когда сборная на групповом этапе уверенно обыграла Мексику.

Матч Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2022 против Нидерландов не обошелся без скандала, когда обе команды по итогу обвиняли арбитров в некомпетентности.

Матч Аргентина - Хорватия состоится 13 декабря.