Дидье ДЕШАМ: «У Марокко один пропущенный гол на ЧМ. Так что все логично»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам не удивлен тому, что сборная Марокко сенсационно вышла в полуфинал чемпионата мира, так как команда прекрасно действует в обороне.

«Мало кто ожидал увидеть Марокко в полуфинале чемпионата мира. Но они здесь, и это не должно удивлять, учитывая их игру. У Марокко в пяти матчах всего один пропущенный гол, так что все логично», — считает Дешам.

Сборная Марокко пропустила один гол на групповом этапе, когда в матче с Канадой команда организовала автогол.

В плей-офф Испания и Португалия забить африканской сборной не смогли.