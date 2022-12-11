Дидье ДЕШАМ: «У Марокко один пропущенный гол на ЧМ. Так что все логично»
Марокко - сенсационный полуфиналист
Наставник сборной Франции Дидье Дешам не удивлен тому, что сборная Марокко сенсационно вышла в полуфинал чемпионата мира, так как команда прекрасно действует в обороне.
«Мало кто ожидал увидеть Марокко в полуфинале чемпионата мира. Но они здесь, и это не должно удивлять, учитывая их игру. У Марокко в пяти матчах всего один пропущенный гол, так что все логично», — считает Дешам.
Сборная Марокко пропустила один гол на групповом этапе, когда в матче с Канадой команда организовала автогол.
В плей-офф Испания и Португалия забить африканской сборной не смогли.
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