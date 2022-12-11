ITF11 декабря 2022, 17:05 |
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Четвертый титул был рядом. Володько уступила в финале турнира в Дубаи
Украинка была близка к титулу
11 декабря 2022, 17:05 |
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Украинская теннисистка Катерина Володько была в шаге от титула, однако в финале парного турнира ITF W100 она в дуэте с Магдаленой Френх из Польши уступила в двух сетах.
Володько и Френх проиграли лидерам посева Тимеа Бабош из Венгрии и Кристине Младенович из Франции - 1:6, 3:6.
Для Катерины этот финал был четвертым в текущем сезоне. В предыдущих трех она становилась чемпионкой.
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