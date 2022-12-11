Четвертый титул был рядом. Володько уступила в финале турнира в Дубаи

Украинская теннисистка Катерина Володько была в шаге от титула, однако в финале парного турнира ITF W100 она в дуэте с Магдаленой Френх из Польши уступила в двух сетах.

Володько и Френх проиграли лидерам посева Тимеа Бабош из Венгрии и Кристине Младенович из Франции - 1:6, 3:6.

Для Катерины этот финал был четвертым в текущем сезоне. В предыдущих трех она становилась чемпионкой.