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ITF
11 декабря 2022, 17:05 |
236
0

Четвертый титул был рядом. Володько уступила в финале турнира в Дубаи

Украинка была близка к титулу

11 декабря 2022, 17:05 |
236
0
Четвертый титул был рядом. Володько уступила в финале турнира в Дубаи
Al Habtoor Tennis Challenge

Украинская теннисистка Катерина Володько была в шаге от титула, однако в финале парного турнира ITF W100 она в дуэте с Магдаленой Френх из Польши уступила в двух сетах.

Володько и Френх проиграли лидерам посева Тимеа Бабош из Венгрии и Кристине Младенович из Франции - 1:6, 3:6.

Для Катерины этот финал был четвертым в текущем сезоне. В предыдущих трех она становилась чемпионкой.

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Катерина Володько (Бондаренко)
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Источник Sport.ua
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