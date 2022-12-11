ВИДЕО. «Спасибо, Роналду». ФИФА поблагодарила игрока за выступления на ЧМ

ФИФА после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 выпустила короткий ролик с нарезкой моментов выступлений Криштиану Роналду на чемпионатах мира.

«Спасибо, Роналду», — намекает ФИФА на то, что для 37-летнего игрока это был пятый и последний чемпионат мира.