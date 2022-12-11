Чемпионат мира11 декабря 2022, 15:25 | Обновлено 11 декабря 2022, 15:55
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ВИДЕО. «Спасибо, Роналду». ФИФА поблагодарила игрока за выступления на ЧМ
Криштиану закончил ЧМ-2022 в четвертьфинале
11 декабря 2022, 15:25 | Обновлено 11 декабря 2022, 15:55
838
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ФИФА после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 выпустила короткий ролик с нарезкой моментов выступлений Криштиану Роналду на чемпионатах мира.
«Спасибо, Роналду», — намекает ФИФА на то, что для 37-летнего игрока это был пятый и последний чемпионат мира.
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