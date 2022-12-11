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  4. ВИДЕО. «Спасибо, Роналду». ФИФА поблагодарила игрока за выступления на ЧМ
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 15:25 | Обновлено 11 декабря 2022, 15:55
838
0

ВИДЕО. «Спасибо, Роналду». ФИФА поблагодарила игрока за выступления на ЧМ

Криштиану закончил ЧМ-2022 в четвертьфинале

11 декабря 2022, 15:25 | Обновлено 11 декабря 2022, 15:55
838
0
ВИДЕО. «Спасибо, Роналду». ФИФА поблагодарила игрока за выступления на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 выпустила короткий ролик с нарезкой моментов выступлений Криштиану Роналду на чемпионатах мира.

«Спасибо, Роналду», — намекает ФИФА на то, что для 37-летнего игрока это был пятый и последний чемпионат мира.

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Источник Sport.ua
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