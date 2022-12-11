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Украина. Премьер лига
11 декабря 2022, 15:08 | Обновлено 11 декабря 2022, 15:13
221
0

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Было не по себе от старта Динамо в нынешнем сезоне»

Вратарь успел провести 10 матчей в сезоне

11 декабря 2022, 15:08 | Обновлено 11 декабря 2022, 15:13
221
0
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Было не по себе от старта Динамо в нынешнем сезоне»
ФК Динамо Киев

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет, успевший в нынешнем сезоне сыграть в УПЛ и Лиге Европы, подвел итог первой половины чемпионата.

- Руслан, текущее третье место для «Динамо» – приемлемый результат, учитывая, как складывалась первая часть сезона для нашей команды?

- Конечно, для нас эта ситуация с третьим местом не может быть приемлемой, поскольку такой клуб, как «Динамо» Киев, всегда ставит перед собой только самые высокие задачи и для нас существует только первое место в таблице. Шансы всегда есть, так что будем упорно работать и верить, что весенняя часть сезона в чемпионате сложится для нас лучше.

– Начался чемпионат для «Динамо» ужасно – с двух поражений. Необычно было видеть команду на последнем месте в турнирной таблице?

– Конечно, было как-то не по себе после такого начала чемпионата. Никто не понимал, почему это происходит. Но по ходу чемпионата ситуацию удалось исправить и, постепенно поднимаясь в турнирной таблице, вернуться в борьбу за самые высокие места.

– В нынешнем сезоне ты провел 10 матчей – восемь в отечественной Премьер-лиге и два в Лиге Европы. Можно ли сказать, что каждый последующий поединок придает уверенности?

– Да, уверенность приходит, когда ты играешь, поэтому могу сказать, что мне легче с каждым матчем, а партнеры по команде помогают мне во всем.

- Этот чемпионат командам приходится играть при необычных условиях – в частности, в любой момент игра может прерваться на неопределенное время из-за воздушной тревоги. Это как-то влияет на футболистов?

– Немного страшно становится, когда начинается воздушная тревога. Даже не за себя, а сразу думаешь о семье, чтобы все были в безопасности. Это самое главное.

- У «Динамо» был один такой матч – во Львове с «Рухом». Чем занимали себя в убежище, пока игра не возобновилась?

- Общались с ребятами, некоторые смотрели новости в телефоне.

– Как твои родные и близкие? Все ли в безопасности? Есть кто-то из семьи, кто встал на защиту Родины?

– В целом, семья в безопасности. Отец уже 20 лет служит в рядах ВСУ. Полномасштабное вторжение он встретил в Киеве, а затем сразу же пошел защищать Родину от оккупантов.

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Динамо Киев Руслан Нещерет чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Динамо Киев
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