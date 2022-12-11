Англия11 декабря 2022, 06:30 | Обновлено 11 декабря 2022, 06:41
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря
Важные события во всех видах спорта
11 декабря 2022, 06:30 | Обновлено 11 декабря 2022, 06:41
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В воскресенье, 11 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
15:00 КПР – Бернли
16:00 Ливерпуль – Лион
16:10 Челси – Астон Вилла
17:00 Уотфорд – Халл Сити
17:00 Сассуоло – Марсель
19:00 Бенфика – Севилья
20:00 Атлетик – Гвадалахара
ТЕННИС
11:00 Тимея Бабош / Кристина Младенович – Катерина Володько / Магдалена Фреш
16:00 Алисия Паркс – Анна-Лена Фридзам
БАСКЕТБОЛ
15:00 Старый Луцк – Киев-Баскет
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