СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря

В воскресенье, 11 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

15:00 КПР – Бернли

3.13 – 3.46 – 2.28

16:00 Ливерпуль – Лион

1.80 – 3.76 – 3.70

16:10 Челси – Астон Вилла

2.33 – 3.62 – 2.78

17:00 Уотфорд – Халл Сити

1.70 – 3.84 – 5.05

17:00 Сассуоло – Марсель

2.84 – 3.64 – 2.28

19:00 Бенфика – Севилья

1.58 – 3.74 – 6.00

20:00 Атлетик – Гвадалахара

1.53 – 4.24 – 5.65

ТЕННИС

11:00 Тимея Бабош / Кристина Младенович – Катерина Володько / Магдалена Фреш

1.14 – 5.15

16:00 Алисия Паркс – Анна-Лена Фридзам

1.63 – 2.23

БАСКЕТБОЛ

15:00 Старый Луцк – Киев-Баскет

6.80 – 1.09