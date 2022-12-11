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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Племянник Цыганыка и экс-игрок Зари продолжит карьеру в Польше
Украина. Премьер лига
11 декабря 2022, 05:40 |
402
1

ОФИЦИАЛЬНО. Племянник Цыганыка и экс-игрок Зари продолжит карьеру в Польше

Андрейс Цыганикс перейдет в «Видзев»

11 декабря 2022, 05:40 |
402
1
ОФИЦИАЛЬНО. Племянник Цыганыка и экс-игрок Зари продолжит карьеру в Польше
Instagram. Андрейс Цыганикс

Экс-полузащитник луганской «Зари» Андрейс Цыганикс перейдет в польский футбольный клуб «Видзев».

В конце декабря латвийский игрок пройдет медицинский осмотр в новом клубе. После прохождения тестов Цыганикс станет игроком третьей команды текущего сезона Экстраклясы.

Цыганикс является воспитанником рижского «Сконто». В детстве перебрался в Германию, где играл за молодежные команды «Байера», «Виктории» Кельн и резерв «Шальке».

Левый защитник также провел один сезон в Нидерландах в Камбюре, а вскоре перебрался в луганскую «Зарю» в 2022 году. За украинский клуб Андрейс провед 29 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Последним клубом латвийца был словацкий ДАК 1904, за который он провел 47 матчей, забил четыре мяча и сделал три ассиста.

Стоит отметить, что Цыганикс приходится троюродным племянником украинскому спортивному журналисту и комментатору Игорю Цыганыку.

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Андрейс Цыганикс Заря Луганск Видзев Игорь Цыганык
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Источник Sport.ua
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Serhii P.
3-х рідний племінник ))) Це взагалі родич?
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