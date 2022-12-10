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  4. ВИДЕО. Забил Англии головой! Жиру снова вывел Францию вперед
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 22:41 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:08
817
0

ВИДЕО. Забил Англии головой! Жиру снова вывел Францию вперед

Развязка матча все ближе

10 декабря 2022, 22:41 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:08
817
0
ВИДЕО. Забил Англии головой! Жиру снова вывел Францию вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

В субботу, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Англии и Франции.

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На 78-й минуте нападающий «Милана» Оливье Жиру снова вывел свою команду вперед.

Второй ассист в этом матче записал в свой актив нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

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Источник Sport.ua
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