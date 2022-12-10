Чемпионат мира10 декабря 2022, 22:41 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:08
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ВИДЕО. Забил Англии головой! Жиру снова вывел Францию вперед
Развязка матча все ближе
10 декабря 2022, 22:41 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:08
817
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В субботу, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Англии и Франции.
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На 78-й минуте нападающий «Милана» Оливье Жиру снова вывел свою команду вперед.
Второй ассист в этом матче записал в свой актив нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
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