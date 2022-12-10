Кривбасс собрал с игроков 300 тысяч гривен штрафов. Деньги отдадут ВСУ
Заплатил штраф - помог украинской армии
Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о том, что передаст деньги на помощь ВСУ и благотворительным проектам. Любопытно, что средства будут взяты из штрафов, которые игроки заплатили в этом сезоне УПЛ.
За нарушение дисциплины и другие прегрешения футболисты команды Юрия Вернидуба заплатили 300 тысяч гривен в виде штрафов.
100 тысяч гривен отдадут проекту Трибуна героев на помощь семьям погибших фанатов. Еще 100 тысяч получит проект Лига жизни, а на оставшуюся треть суммы приобретут дрон для подразделения, где воюет работник «Кривбасса».
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