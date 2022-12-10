Кривбасс собрал с игроков 300 тысяч гривен штрафов. Деньги отдадут ВСУ

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о том, что передаст деньги на помощь ВСУ и благотворительным проектам. Любопытно, что средства будут взяты из штрафов, которые игроки заплатили в этом сезоне УПЛ.

За нарушение дисциплины и другие прегрешения футболисты команды Юрия Вернидуба заплатили 300 тысяч гривен в виде штрафов.

100 тысяч гривен отдадут проекту Трибуна героев на помощь семьям погибших фанатов. Еще 100 тысяч получит проект Лига жизни, а на оставшуюся треть суммы приобретут дрон для подразделения, где воюет работник «Кривбасса».