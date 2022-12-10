Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс собрал с игроков 300 тысяч гривен штрафов. Деньги отдадут ВСУ
Украина. Премьер лига
10 декабря 2022, 21:45 |
867
0

Кривбасс собрал с игроков 300 тысяч гривен штрафов. Деньги отдадут ВСУ

Заплатил штраф - помог украинской армии

10 декабря 2022, 21:45 |
867
0
Кривбасс собрал с игроков 300 тысяч гривен штрафов. Деньги отдадут ВСУ
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о том, что передаст деньги на помощь ВСУ и благотворительным проектам. Любопытно, что средства будут взяты из штрафов, которые игроки заплатили в этом сезоне УПЛ.

За нарушение дисциплины и другие прегрешения футболисты команды Юрия Вернидуба заплатили 300 тысяч гривен в виде штрафов.

100 тысяч гривен отдадут проекту Трибуна героев на помощь семьям погибших фанатов. Еще 100 тысяч получит проект Лига жизни, а на оставшуюся треть суммы приобретут дрон для подразделения, где воюет работник «Кривбасса».

По теме:
Венгрия не помешала. Украина получит от ЕС 18 миллиардов евро
Депутаты Южной Африки заподозрили власти страны в продаже оружия россии
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 370 российских солдат, 3 танка и 5 ББМ
Кривбасс Кривой Рог российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Футбол | 10 декабря 2022, 19:10 1
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор игры 1/4 финала ЧМ-2022

Карьера без Кубка мира. Как Роналду выступал на чемпионатах мира
Футбол | 10 декабря 2022, 20:10 0
Карьера без Кубка мира. Как Роналду выступал на чемпионатах мира
Карьера без Кубка мира. Как Роналду выступал на чемпионатах мира

Сыграл на пяти турнирах, но остался без трофея

Тите пояснил, почему Неймар не подошел бить пенальти с Хорватией
Футбол | 09.12.2022, 22:37
Тите пояснил, почему Неймар не подошел бить пенальти с Хорватией
Тите пояснил, почему Неймар не подошел бить пенальти с Хорватией
Макрон обратился к премьеру Великобритании: «Франция сегодня победит»
Футбол | 10.12.2022, 18:29
Макрон обратился к премьеру Великобритании: «Франция сегодня победит»
Макрон обратился к премьеру Великобритании: «Франция сегодня победит»
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
Футбол | 10.12.2022, 18:58
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
09.12.2022, 19:50 78
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
08.12.2022, 19:21 13
Футбол
Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
08.12.2022, 22:01 6
Теннис
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
09.12.2022, 17:25 12
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.12.2022, 14:00
Биатлон
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
08.12.2022, 17:25 5
Другие виды
Эгис КЛИМАС: «Усик не может победить Тайсона так, как Беллью»
Эгис КЛИМАС: «Усик не может победить Тайсона так, как Беллью»
09.12.2022, 14:37
Бокс
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
09.12.2022, 20:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности