Тесть Алабы арестован за попытку свержения правительства Германии

Фрэнк Хэппнер, тесть экс-игрока мюнхенской «Баварии» Давида Алабы, арестован за попытку свержения правительства в Германии. Хэппнера подозревают в участии в сговоре ультраправой террористической группы.

Сообщается, что у тестя Алабы была определенная роль в движении «Рейхсбург». В случае успеха предполагаемого переворота, он должен был «захватить столовую нового немецкого рейха» и поставлять пищу их войску.

Отметим, что на этой неделе около 3000 вооруженных полицейских штурмовали до 100 домов в ряде городов Германии, а также в Австрии и Италии. Это была спецоперация, в ходе которой были задержаны вероятные участники антиправительственного движения, который планировали нападение на Бундестаг и захват политиков.

Хэппнер – отец подруги Давида Алабы, которую зовут Шалимар Хеппнер. Шалимар родилась в Мюнхене в 1994 году, у пары есть общий ребенок.