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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 21:50 | Обновлено 10 декабря 2022, 22:05
1717
3

Тесть Алабы арестован за попытку свержения правительства Германии

Фрэнка Хэппнера подозревают в участии в сговоре ультраправой террористической группы

10 декабря 2022, 21:50 | Обновлено 10 декабря 2022, 22:05
1717
3
Тесть Алабы арестован за попытку свержения правительства Германии
Bild

Фрэнк Хэппнер, тесть экс-игрока мюнхенской «Баварии» Давида Алабы, арестован за попытку свержения правительства в Германии. Хэппнера подозревают в участии в сговоре ультраправой террористической группы.

Сообщается, что у тестя Алабы была определенная роль в движении «Рейхсбург». В случае успеха предполагаемого переворота, он должен был «захватить столовую нового немецкого рейха» и поставлять пищу их войску.

Отметим, что на этой неделе около 3000 вооруженных полицейских штурмовали до 100 домов в ряде городов Германии, а также в Австрии и Италии. Это была спецоперация, в ходе которой были задержаны вероятные участники антиправительственного движения, который планировали нападение на Бундестаг и захват политиков.

Хэппнер – отец подруги Давида Алабы, которую зовут Шалимар Хеппнер. Шалимар родилась в Мюнхене в 1994 году, у пары есть общий ребенок.

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Давид Алаба Германия политика
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Комментарии 3
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Gargantua
мама Алабы филиппинка, и девушка кажется тоже. 
то есть его тесть, эмигрант, хотел в составе праворадикальной организации захватить власть?
в это трудно поверить
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0
Южанин
Так кого все таки арестовали? Тестя, отчима или отца подруги?
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0
Remark
Покажите эту новость оркам, пусть наглядно увидят в чем разница между спецопераций и войной.
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0
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