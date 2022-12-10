Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тчуамени дальним ударом открыл счет в матче с Англией
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 21:22 | Обновлено 10 декабря 2022, 21:47
2160
0

ВИДЕО. Тчуамени дальним ударом открыл счет в матче с Англией

Полузащитник «Реала» забил первый гол в четвертьфинальном матче

10 декабря 2022, 21:22 | Обновлено 10 декабря 2022, 21:47
2160
0
ВИДЕО. Тчуамени дальним ударом открыл счет в матче с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Англии и Франции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени открыл счет в матче, точно пробив в дальний от вратаря угол из-за пределов штрафной площади. Ассист записали на Антуана Гризманна.

Для Тчуамени это было первое результативное действие на мундиале.

По теме:
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2
сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу видео голов и обзор Англия - Франция Орельен Тчуамени
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Модрич вошел в историю чемпионатов мира
Футбол | 09 декабря 2022, 23:24 0
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
Модрич вошел в историю чемпионатов мира

Хорватский полузащитник добился ранее невиданного

ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
Футбол | 10 декабря 2022, 19:31 10
ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ

Очевидно, последний чемпионат мира для игрока

ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
Футбол | 10.12.2022, 07:30
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.12.2022, 00:15
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Англия – Франция – 0:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 10.12.2022, 21:00
Англия – Франция – 0:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия – Франция – 0:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
09.12.2022, 18:45 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
08.12.2022, 19:21 13
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.12.2022, 14:00
Биатлон
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
09.12.2022, 19:50 78
Футбол
Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
08.12.2022, 22:01 6
Теннис
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
08.12.2022, 20:33 5
Футбол
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
ФОТО. Билодид поделилась горячим фото с отпуска
08.12.2022, 17:25 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности