Чемпионат мира10 декабря 2022, 21:22 | Обновлено 10 декабря 2022, 21:47
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ВИДЕО. Тчуамени дальним ударом открыл счет в матче с Англией
Полузащитник «Реала» забил первый гол в четвертьфинальном матче
10 декабря 2022, 21:22 | Обновлено 10 декабря 2022, 21:47
2160
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В субботу, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Англии и Франции.
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На 17-й минуте полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени открыл счет в матче, точно пробив в дальний от вратаря угол из-за пределов штрафной площади. Ассист записали на Антуана Гризманна.
Для Тчуамени это было первое результативное действие на мундиале.
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