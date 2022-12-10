ВИДЕО. Тчуамени дальним ударом открыл счет в матче с Англией

В субботу, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Англии и Франции.

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На 17-й минуте полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени открыл счет в матче, точно пробив в дальний от вратаря угол из-за пределов штрафной площади. Ассист записали на Антуана Гризманна.

Для Тчуамени это было первое результативное действие на мундиале.