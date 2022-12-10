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  4. Лионель МЕССИ: «Все, что играли Нидерланды - это лонгболлы в штрафную»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 20:45 |
1153
3

Лионель МЕССИ: «Все, что играли Нидерланды - это лонгболлы в штрафную»

Форвард особенно недоволен тренером Луи ван Гаалом

10 декабря 2022, 20:45 |
1153
3
Лионель МЕССИ: «Все, что играли Нидерланды - это лонгболлы в штрафную»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси недоволен тем, как много представители сборной Нидерландов говорили до и после четвертьфинала ЧМ-2022.

Матч завершился скандалом, а ФИФА может наложить санкции на обе команды.

«Ван Гаал там заявляет, что его команда играла в хороший футбол. Все, что они играли - это забрасывали лонгболлы на высоких игроков. Они перед матчем рассказывали, как будут меня останавливать. Не люблю тех, кто много говорит перед матчем».

«Ван Гаал не проявил никакого к нам уважения, как и их футболисты. Ван Гаал не уважает сборную Аргентины», — уверен Месси.

Аргентина по итогам серии пенальти вышла в полуфинал ЧМ-2022, где сыграет против Хорватии. А Луи ван Гаал покинул должность тренера сборной Нидерландов.

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Источник Sky Sports
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Александр Чернокур
Пусть не трындит.У Голландии очень хорошо организованная игра .
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