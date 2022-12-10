Лионель МЕССИ: «Все, что играли Нидерланды - это лонгболлы в штрафную»

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси недоволен тем, как много представители сборной Нидерландов говорили до и после четвертьфинала ЧМ-2022.

Матч завершился скандалом, а ФИФА может наложить санкции на обе команды.

«Ван Гаал там заявляет, что его команда играла в хороший футбол. Все, что они играли - это забрасывали лонгболлы на высоких игроков. Они перед матчем рассказывали, как будут меня останавливать. Не люблю тех, кто много говорит перед матчем».

«Ван Гаал не проявил никакого к нам уважения, как и их футболисты. Ван Гаал не уважает сборную Аргентины», — уверен Месси.

Аргентина по итогам серии пенальти вышла в полуфинал ЧМ-2022, где сыграет против Хорватии. А Луи ван Гаал покинул должность тренера сборной Нидерландов.