Володько пробилась в финал турнира ITF в Дубае

Украинская теннисистка Катерина Володько пробилась в парный финал на турнире ITF W100 в ОАЭ.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с полькой Магдаленой Фрех переиграла нидерландский тандем Ясмин Гимбрере / Бибиана Схофс.

Дубай. Полуфинал

Катерина Володько / Магдалена Фрех – Ясмин Гимбрере / Бибиана Схофс – 4:6, 7:6(4), 15-13

Отметим, что на чемпионском тай-брейке Володько и Фрех уступали 5-9.

В финале украинско-польская пара сыграет против первого сеяного дуэта Тимея Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция).