Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Володько пробилась в финал турнира ITF в Дубае
WTA
10 декабря 2022, 20:19 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:43
133
0

Володько пробилась в финал турнира ITF в Дубае

Катерина будет сражаться за титул на 100-тысячнике в Дубае

10 декабря 2022, 20:19 | Обновлено 10 декабря 2022, 20:43
133
0
Володько пробилась в финал турнира ITF в Дубае
WTA. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько пробилась в парный финал на турнире ITF W100 в ОАЭ.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с полькой Магдаленой Фрех переиграла нидерландский тандем Ясмин Гимбрере / Бибиана Схофс.

Дубай. Полуфинал
Катерина Володько / Магдалена Фрех – Ясмин Гимбрере / Бибиана Схофс – 4:6, 7:6(4), 15-13

Отметим, что на чемпионском тай-брейке Володько и Фрех уступали 5-9.

В финале украинско-польская пара сыграет против первого сеяного дуэта Тимея Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция).

По теме:
Бессильна против фаворита. Володько завершила одиночные выступления в Дубае
Упустила преимущество. Снигур завершила выступление на турнире в Дубае
36-летняя украинка пробилась в основную сетку 100-тысячника в Дубае
Катерина Володько (Бондаренко) Магдалена Фрех ITF Дубай
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Модрич вошел в историю чемпионатов мира
Футбол | 09 декабря 2022, 23:24 0
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
Модрич вошел в историю чемпионатов мира

Хорватский полузащитник добился ранее невиданного

Впервые в истории! Африканская сборная сумела выйти в полуфинал ЧМ
Футбол | 10 декабря 2022, 19:01 9
Впервые в истории! Африканская сборная сумела выйти в полуфинал ЧМ
Впервые в истории! Африканская сборная сумела выйти в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко переписывает историю

Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Футбол | 10.12.2022, 06:30
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Американец и россиянин. Определились финалисты турнира Diriyah Tennis Cup
Теннис | 09.12.2022, 22:20
Американец и россиянин. Определились финалисты турнира Diriyah Tennis Cup
Американец и россиянин. Определились финалисты турнира Diriyah Tennis Cup
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.12.2022, 00:15
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Все теперь говорят «крошечный» Усик»
Тайсон ФЬЮРИ: «Все теперь говорят «крошечный» Усик»
08.12.2022, 16:34 4
Бокс
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
09.12.2022, 13:45 3
Футбол
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
09.12.2022, 19:50 78
Футбол
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
10.12.2022, 07:30 8
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Усик не может победить Тайсона так, как Беллью»
Эгис КЛИМАС: «Усик не может победить Тайсона так, как Беллью»
09.12.2022, 14:37
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
08.12.2022, 19:21 13
Футбол
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
10.12.2022, 01:50 16
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.12.2022, 14:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности