Володько пробилась в финал турнира ITF в Дубае
Катерина будет сражаться за титул на 100-тысячнике в Дубае
Украинская теннисистка Катерина Володько пробилась в парный финал на турнире ITF W100 в ОАЭ.
В матче 1/2 финала украинка в дуэте с полькой Магдаленой Фрех переиграла нидерландский тандем Ясмин Гимбрере / Бибиана Схофс.
Дубай. Полуфинал
Катерина Володько / Магдалена Фрех – Ясмин Гимбрере / Бибиана Схофс – 4:6, 7:6(4), 15-13
Отметим, что на чемпионском тай-брейке Володько и Фрех уступали 5-9.
В финале украинско-польская пара сыграет против первого сеяного дуэта Тимея Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция).
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