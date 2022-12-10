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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 19:51 | Обновлено 10 декабря 2022, 19:52
581
0

Эпичная битва. Составы на матч четветьфинала ЧМ Англия - Франция

Кто-то уже сегодня отправится домой

10 декабря 2022, 19:51 | Обновлено 10 декабря 2022, 19:52
581
0
Эпичная битва. Составы на матч четветьфинала ЧМ Англия - Франция

В 21:00 начнется матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными Англии и Франции. Обе команды уверенно прошли до этой стадии, но кому-то сегодня придется уехать домой.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Райс, Беллингхэм, Хендерсон, Сака, Фоден, Кейн

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча

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Источник Sport.ua
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