Чемпионат мира10 декабря 2022, 19:51 | Обновлено 10 декабря 2022, 19:52
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Эпичная битва. Составы на матч четветьфинала ЧМ Англия - Франция
Кто-то уже сегодня отправится домой
10 декабря 2022, 19:51 | Обновлено 10 декабря 2022, 19:52
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В 21:00 начнется матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными Англии и Франции. Обе команды уверенно прошли до этой стадии, но кому-то сегодня придется уехать домой.
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Райс, Беллингхэм, Хендерсон, Сака, Фоден, Кейн
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча
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