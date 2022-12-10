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  4. ТИТЕ: «У Бразилии 11 ударов в створ, у Хорватии - один. Так бывает»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 18:11 | Обновлено 10 декабря 2022, 18:30
470
0

ТИТЕ: «У Бразилии 11 ударов в створ, у Хорватии - один. Так бывает»

Фаворит не реализовал свои шансы

10 декабря 2022, 18:11 | Обновлено 10 декабря 2022, 18:30
470
0
ТИТЕ: «У Бразилии 11 ударов в створ, у Хорватии - один. Так бывает»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Бразилии Тите, который покинул команду сразу после вылета с ЧМ-2022 от Хорватии, уверен, что главной проблемой была слабая реализация моментов.

«Тяжело принять поражение, но это конец моего цикла в сборной. Это не только мое поражение, а поражение всей команды. Мы пытались реализовать свои моменты, у нас было 19 ударов, 11 — в створ ворот. У Хорватии едва ли был один удар в створ. Так бывает».

«Наибольшая ответственность лежит на мне. Иногда ты побеждаешь, иногда — проигрываешь», — сказал Тите.

Бразилия не выигрывает ЧМ с 2002 года. С того времени команду каждый раз выбивает европейская сборная.

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Источник BBC
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