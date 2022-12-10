ТИТЕ: «У Бразилии 11 ударов в створ, у Хорватии - один. Так бывает»

Наставник сборной Бразилии Тите, который покинул команду сразу после вылета с ЧМ-2022 от Хорватии, уверен, что главной проблемой была слабая реализация моментов.

«Тяжело принять поражение, но это конец моего цикла в сборной. Это не только мое поражение, а поражение всей команды. Мы пытались реализовать свои моменты, у нас было 19 ударов, 11 — в створ ворот. У Хорватии едва ли был один удар в створ. Так бывает».

«Наибольшая ответственность лежит на мне. Иногда ты побеждаешь, иногда — проигрываешь», — сказал Тите.

Бразилия не выигрывает ЧМ с 2002 года. С того времени команду каждый раз выбивает европейская сборная.