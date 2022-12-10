Гвардиолу хотят видеть в сборной Бразилии
Вряд ли испанец согласится
Бразильский портал UOL провел голосование по новому тренеру сборной Бразилии.
Первым в опросе стал португальский тренер «Палмейрас» Абел Феррейра. Двухкратный обладатель Кубка Либертадорес и чемпион Бразилии набрал 32,87% голосов. На второе место пользователи неожиданно поставили испанского тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу – 31,42%.
Третье место занял португалец Жорже Жезуш (8,38%), выигравший из Фламенго чемпионат и Суперкубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес. Сейчас Жезуш работает с турецким Фенербахе, сыгравшим 4 матча с киевским Динамо в этом сезоне.
Тите покинул свой пост после вылета бразильцев от сборной Хорватии до 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, по пенальти – 2:4).
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