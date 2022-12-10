Другие новости10 декабря 2022, 13:37 | Обновлено 10 декабря 2022, 13:41
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ВИДЕО. Модрич вошел в историю, проклятие Бразилии, ставим на Англию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
10 декабря 2022, 13:37 | Обновлено 10 декабря 2022, 13:41
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1. Малиновский определился, куда готов уйти из Аталанты
2. Модрич вошел в историю чемпионатов мира
3. Европейское проклятие для Бразилии
4. Прогноз на матч Англия – Франция
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