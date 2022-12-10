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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 12:21 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:29
1217
0

Аргентина установила два рекорда мундиалей

Бело-голубые отпраздновали 5 викторий в 6 сериях пенальти

10 декабря 2022, 12:21 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:29
1217
0
Аргентина установила два рекорда мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче против Нидерландов (2:2; пен 4:3) сборной Аргентины довелось в рекордный 6-й раз поучаствовать в серии послематчевых пенальти. «Перестреляв», как и в полуфинале ЧМ-2014 «оранжевых», «бело-синие» отпраздновали рекордную 5-ю викторию в футбольной лотерее.

Переиграть аргентинцев в исполнении пенальти удалось только Германии в четвертьфинале ЧМ-2006. Что касается нидерландцев, то их четвертая послематчевая серия на мундиалях третий раз завершилась фиаско.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Аргентина в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ

Стадия

Соперник

Счет

Счет

матча

серии

1990

1/4

Югославия

0:0

3:2

1/2

Италия*

1:1

4:3

1998

1/8

Англия

2:2

4:3

2006

1/4

Германия*

1:1

2:4

2014

1/2

Нидерланды*

0:0

4:2

2022

1/4

Нидерланды*

2:2

4:3

Нидерланды в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ

Стадия

Соперник

Счет

Счет

матча

серии

1998

1/2

Бразилия*

1:1

2:4

2014

1/4

Коста-Рика*

0:0

4:3

2014

1/2

Аргентина

0:0

2:4

2022

1/4

Аргентина

2:2

3:4

* команда пробивала первой.

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Источник Sport.ua
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