Аргентина установила два рекорда мундиалей
Бело-голубые отпраздновали 5 викторий в 6 сериях пенальти
В матче против Нидерландов (2:2; пен 4:3) сборной Аргентины довелось в рекордный 6-й раз поучаствовать в серии послематчевых пенальти. «Перестреляв», как и в полуфинале ЧМ-2014 «оранжевых», «бело-синие» отпраздновали рекордную 5-ю викторию в футбольной лотерее.
Переиграть аргентинцев в исполнении пенальти удалось только Германии в четвертьфинале ЧМ-2006. Что касается нидерландцев, то их четвертая послематчевая серия на мундиалях третий раз завершилась фиаско.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Аргентина в сериях пенальти на ЧМ
|
ЧМ
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Счет
|
|
|
|
матча
|
серии
|
1990
|
1/4
|
Югославия
|
0:0
|
3:2
|
|
1/2
|
Италия*
|
1:1
|
4:3
|
1998
|
1/8
|
Англия
|
2:2
|
4:3
|
2006
|
1/4
|
Германия*
|
1:1
|
2:4
|
2014
|
1/2
|
Нидерланды*
|
0:0
|
4:2
|
2022
|
1/4
|
Нидерланды*
|
2:2
|
4:3
Нидерланды в сериях пенальти на ЧМ
|
ЧМ
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Счет
|
|
|
|
матча
|
серии
|
1998
|
1/2
|
Бразилия*
|
1:1
|
2:4
|
2014
|
1/4
|
Коста-Рика*
|
0:0
|
4:3
|
2014
|
1/2
|
Аргентина
|
0:0
|
2:4
|
2022
|
1/4
|
Аргентина
|
2:2
|
3:4
* команда пробивала первой.
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