Аргентина установила два рекорда мундиалей

В матче против Нидерландов (2:2; пен 4:3) сборной Аргентины довелось в рекордный 6-й раз поучаствовать в серии послематчевых пенальти. «Перестреляв», как и в полуфинале ЧМ-2014 «оранжевых», «бело-синие» отпраздновали рекордную 5-ю викторию в футбольной лотерее.

Переиграть аргентинцев в исполнении пенальти удалось только Германии в четвертьфинале ЧМ-2006. Что касается нидерландцев, то их четвертая послематчевая серия на мундиалях третий раз завершилась фиаско.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Аргентина в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ Стадия Соперник Счет Счет матча серии 1990 1/4 Югославия 0:0 3:2 1/2 Италия* 1:1 4:3 1998 1/8 Англия 2:2 4:3 2006 1/4 Германия* 1:1 2:4 2014 1/2 Нидерланды* 0:0 4:2 2022 1/4 Нидерланды* 2:2 4:3

Нидерланды в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ Стадия Соперник Счет Счет матча серии 1998 1/2 Бразилия* 1:1 2:4 2014 1/4 Коста-Рика* 0:0 4:3 2014 1/2 Аргентина 0:0 2:4 2022 1/4 Аргентина 2:2 3:4

* команда пробивала первой.