WTA10 декабря 2022, 12:05 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:14
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Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Анже
10 декабря 2022, 12:05 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:14
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10 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже.
В 1/2 финала украинка сразится против Анны-Лены Фридзам из Германии (№146 WTA). Время начала матча – 12:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее девушки играли один раз, выиграла украинка.
В следующем раунде победительница сразится против Алиши Паркс (№100 WTA) или Джессики Понше (№172 WTA).
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