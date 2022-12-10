Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже.

В 1/2 финала украинка сразится против Анны-Лены Фридзам из Германии (№146 WTA). Время начала матча – 12:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли один раз, выиграла украинка.

В следующем раунде победительница сразится против Алиши Паркс (№100 WTA) или Джессики Понше (№172 WTA).

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