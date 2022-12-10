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WTA
10 декабря 2022, 12:05 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:14
302
0

Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Анже

10 декабря 2022, 12:05 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:14
302
0
Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Ангелина Калинина

10 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже.

В 1/2 финала украинка сразится против Анны-Лены Фридзам из Германии (№146 WTA). Время начала матча – 12:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли один раз, выиграла украинка.

В следующем раунде победительница сразится против Алиши Паркс (№100 WTA) или Джессики Понше (№172 WTA).

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Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Анже Анна-Лена Фридзам
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Источник Sport.ua
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