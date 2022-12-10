Иван ПЕРИШИЧ: «Мы победили, пожалуй, лучшую команду на ЧМ-2022»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал победу над национальной командой Бразилии (1:1, 4:2 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022.

«Теперь мы участвуем в двух полуфиналах – чемпионат мира и через несколько месяцев будем играть в четверке в Лиге наций. Мы действительно проживаем прекрасные дни. Просто нужно продолжать. Мы должны забыть об этом матче как можно скорее, хотя победили, пожалуй, лучшую команду на турнире.

У нас есть только четыре дня до полуфинала, мы не должны тратить много энергии на празднование, а сосредоточиться на новом сопернике. Если мы продолжим в том же духе, думаю, как минимум сможем повторить участие в финале. Все зависит от нас, каждый день мы должны хорошо тренироваться, быть сосредоточенными и играть в нашу игру», - сказал Перишич.