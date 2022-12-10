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  4. Иван ПЕРИШИЧ: «Мы победили, пожалуй, лучшую команду на ЧМ-2022»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 11:49 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:03
313
0

Иван ПЕРИШИЧ: «Мы победили, пожалуй, лучшую команду на ЧМ-2022»

Хавбек сборной Хорватии – о победе над Бразилией

10 декабря 2022, 11:49 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:03
313
0
Иван ПЕРИШИЧ: «Мы победили, пожалуй, лучшую команду на ЧМ-2022»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал победу над национальной командой Бразилии (1:1, 4:2 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022.

«Теперь мы участвуем в двух полуфиналах – чемпионат мира и через несколько месяцев будем играть в четверке в Лиге наций. Мы действительно проживаем прекрасные дни. Просто нужно продолжать. Мы должны забыть об этом матче как можно скорее, хотя победили, пожалуй, лучшую команду на турнире.

У нас есть только четыре дня до полуфинала, мы не должны тратить много энергии на празднование, а сосредоточиться на новом сопернике. Если мы продолжим в том же духе, думаю, как минимум сможем повторить участие в финале. Все зависит от нас, каждый день мы должны хорошо тренироваться, быть сосредоточенными и играть в нашу игру», - сказал Перишич.

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Источник Jutarnji List
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