Чемпионат мира10 декабря 2022, 11:01 | Обновлено 10 декабря 2022, 11:14
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Дани АЛВЕС: «Этот чемпионат мира был для меня последним»
Бразильский защитник больше не будет выступать за сборную
10 декабря 2022, 11:01 | Обновлено 10 декабря 2022, 11:14
603
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Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказал мнение о роли Неймара для национальной команды.
9 декабря сборная Бразилии вылетела с Мундиаля в Катаре, уступив Хорватии в серии пенальти.
«Этот чемпионат мира был для меня последним, и мне пора сказать об этом. Но я не думаю, что с Неймаром будет то же самое. Он великолепен, бразильскому футболу он нужен», - сказал Алвес.
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