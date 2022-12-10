Дани АЛВЕС: «Этот чемпионат мира был для меня последним»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказал мнение о роли Неймара для национальной команды.

9 декабря сборная Бразилии вылетела с Мундиаля в Катаре, уступив Хорватии в серии пенальти.

«Этот чемпионат мира был для меня последним, и мне пора сказать об этом. Но я не думаю, что с Неймаром будет то же самое. Он великолепен, бразильскому футболу он нужен», - сказал Алвес.