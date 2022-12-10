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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 11:01 | Обновлено 10 декабря 2022, 11:14
603
0

Дани АЛВЕС: «Этот чемпионат мира был для меня последним»

Бразильский защитник больше не будет выступать за сборную

10 декабря 2022, 11:01 | Обновлено 10 декабря 2022, 11:14
603
0
Дани АЛВЕС: «Этот чемпионат мира был для меня последним»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Дани Алвес

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказал мнение о роли Неймара для национальной команды.

9 декабря сборная Бразилии вылетела с Мундиаля в Катаре, уступив Хорватии в серии пенальти.

«Этот чемпионат мира был для меня последним, и мне пора сказать об этом. Но я не думаю, что с Неймаром будет то же самое. Он великолепен, бразильскому футболу он нужен», - сказал Алвес.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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