Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 10:35 | Обновлено 10 декабря 2022, 10:43
57
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря

Важные события во всех видах спорта

10 декабря 2022, 10:35 | Обновлено 10 декабря 2022, 10:43
57
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря
Twitter

В субботу, 10 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Видзев – Рух

1.56 – 3.90 – 5.95

17:00 Марокко – Португалия

5.65 – 3.64 – 1.74

19:00 Бетис – Манчестер Юнайтед

2.22 – 3.70 – 2.90

21:00 Англия – Франция

2.95 – 3.30 – 2.60

ТЕННИС

12:00 Анна-Лена Фридзам – Ангелина Калинина

3.44 – 1.30

19:00 Тейлор Фритц – Даниил Медведев

2.81 – 1.44

БОКС

06:00 Теофимо Лопес – Сандор Мартин

1.20 – 20.00 – 5.05

06:00 Теренс Кроуфорд – Давид Аванесян

1.05 – 27.00 – 11.00

БАСКЕТБОЛ

15:00 Киев Баскет – Политехника-Галичина

1.07 – 7.60

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 Оломоуц (Ж) – Прометей (Ж)

2.82 – 1.36

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря
прогнозы букмекеров главные матчи дня Ставка от Фанспорт FanSport
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 декабря 2022, 00:15 0
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу

Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
Футбол | 09 декабря 2022, 19:50 77
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022

В дополнительное время матча команды обменялись забитыми мячами, а судьбу матча решили пенальти

Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским проиграла Айнтрахту по пенальти
Футбол | 10.12.2022, 08:25
Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским проиграла Айнтрахту по пенальти
Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским проиграла Айнтрахту по пенальти
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
Футбол | 10.12.2022, 01:50
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
Луи ВАН ГАЛ: «Весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»
Футбол | 10.12.2022, 08:37
Луи ВАН ГАЛ: «Весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»
Луи ВАН ГАЛ: «Весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
08.12.2022, 22:01 6
Теннис
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
09.12.2022, 23:24
Футбол
Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией
Как и просила сестра. Роналду хотел покинуть ЧМ перед матчем со Швейцарией
08.12.2022, 11:11 13
Футбол
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
10.12.2022, 07:30 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
08.12.2022, 19:21 12
Футбол
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
08.12.2022, 08:29
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Мне нужен Руни, чтобы подготовиться к Усику»
Тайсон ФЬЮРИ: «Мне нужен Руни, чтобы подготовиться к Усику»
09.12.2022, 14:17 1
Бокс
Эгис КЛИМАС: «Усик не может победить Тайсона так, как Беллью»
Эгис КЛИМАС: «Усик не может победить Тайсона так, как Беллью»
09.12.2022, 14:37
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности