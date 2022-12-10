СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря

В субботу, 10 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Видзев – Рух

1.56 – 3.90 – 5.95

17:00 Марокко – Португалия

5.65 – 3.64 – 1.74

19:00 Бетис – Манчестер Юнайтед

2.22 – 3.70 – 2.90

21:00 Англия – Франция

2.95 – 3.30 – 2.60

ТЕННИС

12:00 Анна-Лена Фридзам – Ангелина Калинина

3.44 – 1.30

19:00 Тейлор Фритц – Даниил Медведев

2.81 – 1.44

БОКС

06:00 Теофимо Лопес – Сандор Мартин

1.20 – 20.00 – 5.05

06:00 Теренс Кроуфорд – Давид Аванесян

1.05 – 27.00 – 11.00

БАСКЕТБОЛ

15:00 Киев Баскет – Политехника-Галичина

1.07 – 7.60

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 Оломоуц (Ж) – Прометей (Ж)

2.82 – 1.36