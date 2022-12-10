СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря
Важные события во всех видах спорта
В субботу, 10 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Видзев – Рух
17:00 Марокко – Португалия
19:00 Бетис – Манчестер Юнайтед
21:00 Англия – Франция
ТЕННИС
12:00 Анна-Лена Фридзам – Ангелина Калинина
19:00 Тейлор Фритц – Даниил Медведев
БОКС
06:00 Теофимо Лопес – Сандор Мартин
06:00 Теренс Кроуфорд – Давид Аванесян
БАСКЕТБОЛ
15:00 Киев Баскет – Политехника-Галичина
ВОЛЕЙБОЛ
18:00 Оломоуц (Ж) – Прометей (Ж)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу
В дополнительное время матча команды обменялись забитыми мячами, а судьбу матча решили пенальти