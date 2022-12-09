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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 23:01 | Обновлено 09 декабря 2022, 23:10
1123
0

Месси догнал Батистуту по голам на чемпионатах мира

Для этого Лионелю потребовалось в два раза больше матчей

09 декабря 2022, 23:01 | Обновлено 09 декабря 2022, 23:10
1123
0
Месси догнал Батистуту по голам на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречаются сборные Нидерландов и Аргентины.

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился забитым голов в четвертьфинале чемпионата мира с Нидерландами.

Для лидера сборной Аргентины это 10 мяч на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с лучшим бомбардиром национальной команды на ЧМ Габриэлем Батистутой, который забил 10 голов в 12 матчах. Для Месси это 24-й матч на чемпионатах мира.

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Источник Opta
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